Filhos de Diddy imploram por clemência antes da sentença do rapper

Os filhos de Sean Diddy Combs pediram clemência para o rapper durante a audiência que vai declarar a sentença do artista. O cantor é acusado de prostituição e outros crimes sexuais, mas os herdeiros afirmam que Diddy se tornou um homem melhor após a prisão.
“Não estamos aqui para justificar nenhum de seus erros, Mas, meritíssimo, ele ainda é nosso pai e ainda precisamos que ele esteja presente em nossas vidas”, disse a filha de 18 anos de Combs, Jessie Combs, entre lágrimas, segundo a Reuters.
A irmã gêmea de Jessie, D’Lila Combs, disse que ela e seus irmãos estavam com medo de ficar sem o pai, visto que a mãe deles morreu em 2018. “Já perdemos muito. Por favor, meritíssimo, por favor, dê à nossa família a chance de nos curarmos juntos”, implorou ao juiz do caso.
Esta não é a primeira vez que a apelação acontece. Em setembro deste ano, familiares e amigos enviaram mais de 70 cartas a um juiz federal pedindo clemência ao magistrado.
Vale dizer que o júri absolveu Diddy das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. A audiência segue e o veredito deve sair nesta sexta-feira (3/10).