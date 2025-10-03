03/10/2025
Filhos de Diddy imploram por clemência antes da sentença do rapper

Os filhos de Sean Diddy Combs pediram clemência para o rapper durante a audiência que vai declarar a sentença do artista. O cantor é acusado de prostituição e outros crimes sexuais, mas os herdeiros afirmam que Diddy se tornou um homem melhor após a prisão.

“Não estamos aqui para justificar nenhum de seus erros, Mas, meritíssimo, ele ainda é nosso pai e ainda precisamos que ele esteja presente em nossas vidas”, disse a filha de 18 anos de Combs, Jessie Combs, entre lágrimas, segundo a Reuters.

Sean "Diddy" Combs

Sean Diddy Combs está em julgamento nos EUA sob acusações de tráfico sexual

2 de 4

P. Diddy

Prince Williams/Wireimage3 de 4

Sean “Diddy” Combs

Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy4 de 4

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 15: Sean “Diddy” Combs attends Sean “Diddy” Combs Album Release Party For “The Love Album: Off The Grid” on September 15, 2023 in New York City. (Photo by Shareif Ziyadat/Getty Images)

Shareif Ziyadat/Getty Images

A irmã gêmea de Jessie, D’Lila Combs, disse que ela e seus irmãos estavam com medo de ficar sem o pai, visto que a mãe deles morreu em 2018. “Já perdemos muito. Por favor, meritíssimo, por favor, dê à nossa família a chance de nos curarmos juntos”, implorou ao juiz do caso.

Esta não é a primeira vez que a apelação acontece. Em setembro deste ano, familiares e amigos enviaram mais de 70 cartas a um juiz federal pedindo clemência ao magistrado.

Vale dizer que o júri absolveu Diddy das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. A audiência segue e o veredito deve sair nesta sexta-feira (3/10).

