Filhos de Virginia e Zé Felipe curtem festa na piscina após aniversário

Uma festa atrás da outra! Após a comemoração de 3 anos de Maria Flor, Zé Felipe organizou uma festa na piscina para os filhos que teve com Virginia Fonseca. Neste sábado (25/10), ele compartilhou a criançada que tomou conta da área externa de sua casa, em Goiânia, Goiás.

O evento contou com profissionais e um espaço com mesinhas, cadeirinhas, boias e atividades fora da água. Maria Alice e Maria Flor usaram uma roupa de banho estampada de onça e também fizeram um desenho no rosto, só José Leonardo que não pintou.

Na última quinta-feira (23/10), a família toda comemorou os 3 anos da filha do meio do ex-casal, que anunciou a separação em maio deste ano de 2025. Eles sempre fazem festa para celebrar a vida dos herdeiros. Enquanto isso, Virginia aproveita suas primeira horas ao chegar em Madri, na Espanha, para ver Vini Jr. com quem vive um romance.