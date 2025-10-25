25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Filhos de Virginia e Zé Felipe curtem festa na piscina após aniversário

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filhos-de-virginia-e-ze-felipe-curtem-festa-na-piscina-apos-aniversario

Uma festa atrás da outra! Após a comemoração de 3 anos de Maria Flor, Zé Felipe organizou uma festa na piscina para os filhos que teve com Virginia Fonseca. Neste sábado (25/10), ele compartilhou a criançada que tomou conta da área externa de sua casa, em Goiânia, Goiás.

O evento contou com profissionais e um espaço com mesinhas, cadeirinhas, boias e atividades fora da água. Maria Alice e Maria Flor usaram uma roupa de banho estampada de onça e também fizeram um desenho no rosto, só José Leonardo que não pintou.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Filhos de Virginia e Zé Felipe curtem festa na piscina após aniversárioReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Filhos de Virginia e Zé Felipe curtem festa na piscina após aniversárioReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Reprodução Instagram Zé Felipe/ montagem
Filhos de Virginia e Zé Felipe curtem festa na piscina após aniversárioReprodução Instagram Zé Felipe/ montagem

Leia Também

Na última quinta-feira (23/10), a família toda comemorou os 3 anos da filha do meio do ex-casal, que anunciou a separação em maio deste ano de 2025. Eles sempre fazem festa para celebrar a vida dos herdeiros. Enquanto isso, Virginia aproveita suas primeira horas ao chegar em Madri, na Espanha, para ver Vini Jr. com quem vive um romance.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost