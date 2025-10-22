22/10/2025
Filhote de coruja é resgatado por bombeiros em Planaltina. Vídeo

Um filhote de coruja foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na noite dessa terça-feira (21/10).

A ave silvestre foi recolhida por uma moradora na Vila Buritis, em Planaltina.

Ela prestou os cuidados inicias e acionou os bombeiros que, ao chegarem no local, identificaram o filhote em boas condições, abrigado em uma caixa.

O animal foi então acolhido pela equipe e transferido para o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (HFaus).

O resgate da ave foi executado por militares que participam do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025. Desde então, resgates de animais, como tucanosaruê e até porco-espinho já foram realizados.

