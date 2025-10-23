23/10/2025
Filhote de felino misterioso é encontrado em fazenda de SP após chuvas

Escrito por Metrópoles
filhote-de-felino-misterioso-e-encontrado-em-fazenda-de-sp-apos-chuvas

Um filhote de felino foi encontrado em uma fazenda do município de Rancharia, no interior de São Paulo, após o temporal que atingiu a região esta semana. Ainda não foi possível estabelecer qual a espécie do animal silvestre, que foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental.

Os policiais foram acionados na segunda-feira (20/10) pelo proprietário da Fazenda Retiro das Flores, que percebeu a presença do filhote após as fortes chuvas.

Leia também

Segundo ele, o felino estava sujo de barro e foi encontrado em uma curva de nível. A Polícia Ambiental resgatou o animal e o encaminhou para a Associação Protetora de Animais Silvestres de Assis (Apass), na mesma região. Ele não apresentava ferimentos.

Espécie misteriosa

Embora inicialmente os policiais ambientais acreditassem se tratar de um filhote de jaguatirica, um biólogo da associação afirmou que o animal silvestre parece ser, na verdade, um gato-maracajá.

A espécie só poderá ser definida em algumas semanas, segundo o especialista.

O filhote ficou aos cuidados da associação e, assim que tiver condições, será reinserido ao seu habitat natural.

 

