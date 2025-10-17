17/10/2025
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”

Filhotes abandonados são adotados após campanha em supermercado de Rio Branco

Graças à mobilização e ao carinho dos clientes que passaram pelo supermercado, todos os filhotes encontraram novos lares

Filhotes que haviam sido abandonados ganharam uma nova chance durante uma ação realizada em um supermercado de Rio Branco. Após receberem cuidados e acolhimento, os animais foram colocados para adoção no local.

Após receberem cuidados e acolhimento, os animais foram colocados para adoção no local/Foto: Reprodução

Graças à mobilização e ao carinho dos clientes que passaram pelo supermercado, todos os filhotes encontraram novos lares. A iniciativa comoveu a comunidade e reforçou a importância da adoção responsável.

Segundo os organizadores, o gesto solidário mostra como pequenas ações podem transformar vidas, tanto dos animais quanto das famílias que os acolhem.

