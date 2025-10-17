Filhotes abandonados são adotados após campanha em supermercado de Rio Branco

Filhotes que haviam sido abandonados ganharam uma nova chance durante uma ação realizada em um supermercado de Rio Branco. Após receberem cuidados e acolhimento, os animais foram colocados para adoção no local.

Graças à mobilização e ao carinho dos clientes que passaram pelo supermercado, todos os filhotes encontraram novos lares. A iniciativa comoveu a comunidade e reforçou a importância da adoção responsável.

Segundo os organizadores, o gesto solidário mostra como pequenas ações podem transformar vidas, tanto dos animais quanto das famílias que os acolhem.