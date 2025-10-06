Filhotes de saruê são resgatados no Jardim Botânico após morte da mãe

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou sete filhotes de saruê no Jardim Botânico nesta segunda-feira (6/10). Os animais foram encontrados próximos ao corpo da mãe, que havia morrido. Os bombeiros foram acionados às 8h32.

Os filhotes, aparentemente saudáveis, foram levados ao Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (UNB) para receberem cuidados especializados. O CBMDF não tem informações sobre a causa da morte da mãe dos animais.

O resgate faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, lançado em agosto deste ano. O projeto visa proteger e preservar a fauna silvestre do Distrito Federal e está sob responsabilidade do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM),

A ação dos bombeiros foi fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos filhotes. Agora, os animais receberão os cuidados necessários para se recuperarem e, eventualmente, serem reintegrados à natureza.

O CBMDF orienta que em casos como esse, a providência deve ser se afastar, isolar o local e acionar o resgate por meio do número de telefone 193.