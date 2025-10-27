Filipa conquista a guarda de Sofia em decisão emocionante em “Dona de Mim”

No capítulo de “Dona de Mim” previsto para ir ao ar nesta segunda-feira (27), uma das tramas mais sensíveis da novela ganha um novo desfecho: a guarda de Sofia (Elis Cabral) será oficialmente concedida a Filipa (Cláudia Abreu). A audiência marcada por tensão, mágoas e discursos emocionados colocará ponto final na disputa familiar que já se arrastava há tempos — e o resultado promete movimentar os corredores da mansão dos Boaz.

Desde que assumiu temporariamente os cuidados da menina, Filipa deixou claro que seu envolvimento ia além de qualquer estratégia ou ambição. Em meio a farpas com Samuel (Juan Paiva) e desconfianças de todos os lados, ela insiste: está fazendo isso por Sofia e pela memória de Rosa (Suely Franco), não para agradar Jaques (Marcello Novaes) ou qualquer outro interesse. “Vou defender a guarda da Sofia com unhas e dentes”, avisa.

A audiência traz à tona sentimentos profundos. Leo (Clara Moneke), convocada a depor, rouba a cena com um relato sincero e cheio de afeto, lembrando que foi chamada de “leoa” por Sofia e que, mesmo sem laços de sangue, não mediu esforços para proteger a menina. Sua fala reforça o impacto das constantes mudanças na vida da criança e a importância de estabilidade emocional nesse momento.

No fim, a juíza se pronuncia: a guarda de Sofia será de Filipa Guimarães Boaz. A decisão judicial surpreende e emociona — e para Jaques, que vê nisso uma vitória estratégica, a notícia vem como um prêmio. O empresário corre para contar a novidade à mãe, certo de que isso fortalece sua posição dentro da família Boaz. Mas será que essa guarda vai trazer a paz que Sofia precisa — ou só mais conflitos no caminho?