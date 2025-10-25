25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Filipe Luís admite partida abaixo do Flamengo diante do Fortaleza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
filipe-luis-admite-partida-abaixo-do-flamengo-diante-do-fortaleza

Após derrota para o Fortaleza por 1 x 0 na noite deste sábado (25/10), Filipe Luís deu entrevista coletiva no Castelão. Ele disse que o Flamengo precisa esquecer a derrota na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que o Rubro-negro fez um jogo muito abaixo tecnicamente.

Leia também

 

Fortaleza 1×0 Flamengo

⚽ Breno Lopes
🥾 José Herrera

🏆 Brasileirão Série A | 30ª rodada

pic.twitter.com/098w2C4Sul

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 25, 2025

“Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos deixou cada vez mais inseguros com a bola”, disse Filipe Luís.

No decorrer da resposta na entrevista coletiva, o treinador comentou que agora tem que focar na partida diante do Racing, pela semifinal da Libertadores, na quarta-feira (29/10). O duelo será às 21h30, no El Cilindro.

“Temos que pensar na quarta-feira. Temos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvida que a ambição de todos é estar nessa final em Lima. Nossa cabeça vai estar focada. Quatro dias de descanso nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente”, encerrou Filipe Luís.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost