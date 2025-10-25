Filipe Luís admite partida abaixo do Flamengo diante do Fortaleza

Após derrota para o Fortaleza por 1 x 0 na noite deste sábado (25/10), Filipe Luís deu entrevista coletiva no Castelão. Ele disse que o Flamengo precisa esquecer a derrota na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que o Rubro-negro fez um jogo muito abaixo tecnicamente.
Fortaleza 1×0 Flamengo
Breno Lopes
José Herrera
Brasileirão Série A | 30ª rodada
“Temos que esquecer rápido a derrota e corrigir os erros. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo tecnicamente, cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos deixou cada vez mais inseguros com a bola”, disse Filipe Luís.
No decorrer da resposta na entrevista coletiva, o treinador comentou que agora tem que focar na partida diante do Racing, pela semifinal da Libertadores, na quarta-feira (29/10). O duelo será às 21h30, no El Cilindro.
“Temos que pensar na quarta-feira. Temos o jogo mais importante da temporada. Não tenho dúvida que a ambição de todos é estar nessa final em Lima. Nossa cabeça vai estar focada. Quatro dias de descanso nos dá a oportunidade de recuperar todo mundo fisicamente”, encerrou Filipe Luís.