Filipe Luís e Flamengo negociam aumento salarial e renovação. Saiba valores!

Escrito por Portal Leo Dias
filipe-luis-e-flamengo-negociam-aumento-salarial-e-renovacao.-saiba-valores!

O técnico Filipe Luís avançou nas conversas para renovar o contrato com o Flamengo durante a Data FIFA, mas ainda não há acordo fechado. Representado pelo empresário Jorge Mendes, o ex-lateral apresentou à diretoria rubro-negra os valores e condições desejadas para seguir no clube.

Segundo apuração da página Paparazzo Rubro-negro, o pedido gira em torno de R$ 1 milhão. O Flamengo, no entanto, quer pagar cerca de R$ 800 mil pro técnico e ex-jogador do rubro-negro. O atual contrato do técnico vai até o fim deste ano, 2025, e a partes negociam para renovar o vínculo até o fim de 2027, segundo apurado pelo Ge.Globo e confirmado por nossa reportagem.

O clube considerou o valor inicialmente alto, mas vê como natural esse tipo de divergência em negociações. A diretoria prepara uma contraproposta para tentar chegar a um meio-termo. A expectativa é de otimismo quanto à assinatura do novo contrato.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @flamengo
Técnico do Flamengo, Filipe Luís observa o treinamento do FlamengoReprodução/Instagram: @flamengo
Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Filipe Luís conversa com Saúl, Arrascaeta, Pedro, Léo Ortiz antes de treinoFotos: Gilvan de Souza/Flamengo
Gilvan de Souza/Flamengo
Gilvan de Souza/Flamengo
Gilvan de Souza/Flamengo
Bruno Henrique celebra o gol da vitória com o técnico Filipe Luís em frente à torcida do Flamengo.Gilvan de Souza/Flamengo

Desde que assumiu o time principal, Filipe Luís conquistou títulos importantes com o Flamengo, como a Copa do Brasil 2024, o Campeonato Carioca e a Supercopa 2025. Atualmente, o treinador disputa o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores.

Apesar de ter recebido recentemente uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, Filipe Luís recusou a oferta. Ele mantém o desejo de jogar na Europa no futuro, mas segue focado no momento com o Rubro-Negro, buscando garantir títulos e estabilidade no clube.

