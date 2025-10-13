Filipe Luís e Flamengo negociam aumento salarial e renovação. Saiba valores!

O técnico Filipe Luís avançou nas conversas para renovar o contrato com o Flamengo durante a Data FIFA, mas ainda não há acordo fechado. Representado pelo empresário Jorge Mendes, o ex-lateral apresentou à diretoria rubro-negra os valores e condições desejadas para seguir no clube.
Segundo apuração da página Paparazzo Rubro-negro, o pedido gira em torno de R$ 1 milhão. O Flamengo, no entanto, quer pagar cerca de R$ 800 mil pro técnico e ex-jogador do rubro-negro. O atual contrato do técnico vai até o fim deste ano, 2025, e a partes negociam para renovar o vínculo até o fim de 2027, segundo apurado pelo Ge.Globo e confirmado por nossa reportagem.
O clube considerou o valor inicialmente alto, mas vê como natural esse tipo de divergência em negociações. A diretoria prepara uma contraproposta para tentar chegar a um meio-termo. A expectativa é de otimismo quanto à assinatura do novo contrato.
Veja as fotos
Leia Também
Desde que assumiu o time principal, Filipe Luís conquistou títulos importantes com o Flamengo, como a Copa do Brasil 2024, o Campeonato Carioca e a Supercopa 2025. Atualmente, o treinador disputa o Brasileirão e está na semifinal da Libertadores.
Apesar de ter recebido recentemente uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, Filipe Luís recusou a oferta. Ele mantém o desejo de jogar na Europa no futuro, mas segue focado no momento com o Rubro-Negro, buscando garantir títulos e estabilidade no clube.
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!