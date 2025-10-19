Filipe Luís elogia atuação de Pedro e “cutuca” Carlo Ancelotti; veja

19/10/2025
Escrito por Metrópoles
filipe-luis-elogia-atuacao-de-pedro-e-“cutuca”-carlo-ancelotti;-veja

Na tarde deste domingo (19/10), o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 x 2 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Filipe Luís deu entrevista coletiva e elogiou a atuação de Pedro, um dos destaques da equipe na vitória, além de colocar uma pulga atrás da orelha de Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira.

“Utilizamos ele (Pedro) em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística, foi perfeito em todos os aspectos do jogo. Eu não sou o Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra”, comentou Filipe Luís.

3 imagensFlamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato BrasileiroArrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do PalmeirasFechar modal.1 de 3

Jogadores do Flamengo comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo2 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo3 de 3

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

Adriano Fontes/Flamengo

 

Durante a coletiva de imprensa, ele ainda comentou sobre um momento de descuido do Flamengo e disse que o Palmeiras não pode reclamar da arbitragem.

“Acho que o momento da substituição foi um erro mais nosso do que do árbitro. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada pela arbitragem e, convenhamos, alguém que não pode reclamar da arbitragem é o Palmeiras”, finalizou Filipe Luís.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a semifinal da Copa Libertadores. O Rubro-Negro recebe o Racing no Maracanã, às 21h30, na quarta-feira (22/10).

