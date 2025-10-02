Filipe Luís elogia jogo contra o Cruzeiro: “Alto nível e estudado”

Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, nesta quinta-feira (2/10). Apesar das chances para ambas as equipes, a partida terminou em 0 x 0. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís elogiou o nível do confronto contra a Raposa.
“Foi um prêmio viver um jogo deste nível. Jogo altamente tático, estudado. Muito intenso, na intensidade europeia. De primeiro contra segundo até então. Altíssimo nível e a balança pode pender para os dois lados”, comentou o técnico do Flamengo.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã
Wagner Meier/Getty Images2 de 3
Jogadores do Flamengo antes da partida diante do Cruzeiro
Gilvan de Souza/Flamengo3 de 3
Torcida do Flamengo
Gilvan de Souza/Flamengo
Ainda durante a coletiva de imprensa, Filipe Luís discorreu sobre este um ano há frente do Flamengo. O comandante foi efetivado em 30 de setembro de 2024 e fez aniversário como técnico do clube nesta semana.
“Um ano hoje. Sensações incríveis do primeiro jogo. Desde então cada vez mais emoções. Venho melhorando e estudando muito para continuar evoluindo. Não paramos de aprender neste trabalho. Eu sou muito grato pelo que eu estou vivendo aqui. Sempre tentando evoluir em cima dos erros e dos acertos”, encerrou Filipe Luís.
O Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo (5/10). A equipe rubro-negra vai até Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. A bola rola às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.