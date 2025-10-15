15/10/2025
Filipe Luís projeta jogo contra o Palmeiras e faz crítica à arbitragem

Em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (15/10), o Flamengo venceu o Botafogo por 3 x 0, no Estádio Nilton Santos. Após o confronto, o técnico rubro-negro, Filipe Luís, comentou sobre o próximo jogo de sua equipe, contra o Palmeiras.

O detalhe é que as equipes estão separadas por apenas três pontos. Diante disso, a partida é encarada como uma decisão, mas, segundo o treinador do Flamengo, o campeonato não vai ser definido nesse jogo.

Confira a fala do Filipe Luís:

Após o jogo, o treinador também comentou sobre a arbitragem. Segundo ele, o Flamengo foi prejudicado nos últimos confrontos com decisões equivocadas dos juízes.

“O que me preocupou nos últimos jogos e me preocupa mais é o quão difícil é para dar uma falta para o Flamengo e o quão fácil é para dar contra. São vários critérios de falta iguais em campo que são tomadas de forma diferente. É isso que mais me tira do sério”, disse o técnico.

Por fim, Filipe Luís destacou o atacante Pedro. Na vitória contra o Botafogo, o camisa nove marcou um gol e deu passe para o gol de Luiz Araújo. O treinador elogiou a qualidade do jogador e a atuação no clássico.

“O Pedro é um jogador top, todos conhecemos. Mas o mais importante é a equipe. Hoje ele fez tudo pela equipe, ajudou em todas as fases do jogo, fez duas semanas excelentes de treinamento, está muito bem e o campo fala. Está em um grande momento e esse Pedro é o que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos”, finalizou o treinador.

O Flamengo volta a campo no domingo (19/10), às 16h, contra o Palmeiras, no Maracanã. O confronto reúne os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

