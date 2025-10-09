Filme lançado há 15 anos fracassou e gerou rombo milionário em estúdio

O filme Scott Pilgrim Contra o Mundo, lançado em 2010, tinha tudo para dar certo. Mas nem o renome do diretor Edgar Wright e o elenco de peso, como Michael Cera, Kieran Culkin, Chris Evans e Brie Larson, impediram a produção de ficar conhecida como um grande fracasso de bilheteria.

A Universal Pictures investiu cerca de US$ 60 milhões na produção, mas obteve retorno de apenas RS$ 47.6 milhões em bilheteria mundial, de acordo com Box Office Mojo.

Scott Pilgrim contra o Mundo

O filme foi um fracasso de bilheteria

A trama ganhou nova chance em formato de animação na Netflix

Apesar do fracasso em vendas, o longa-metragem foi um sucesso entre a crítica e recebeu indicações em mais de 70 prêmios e indicações, incluindo uma pré-indicação o Oscar na categoria Melhores Efeitos Visuais.

O filme acompanha a história de Scott Pilgrim (Michael Cera), um músico preguiçoso que está tentando vencer uma competição para conseguir um contrato com uma gravadora enquanto luta contra os sete ex-namorados malvados de sua mais nova namorada, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead).

A história de Scott Pilgrim ganhou uma segunda chance com uma série de animação lançada na Netflix, em 2023. A produção mantém a mesma história do filme, baseado no romance gráfico Scott Pilgrim, de Bryan Lee O’Malley.