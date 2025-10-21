Fim da relação? Noiva de Yasmin Santos deixa de seguir a cantora nas redes sociais

Maria Venture deixou de seguir a cantora Yasmin Santos nas redes sociais, nesta terça-feira (21/10). A movimentação foi notada por fãs após a influenciadora desabafar em sua conta no X, antigo Twitter, e afirmar que “caiu em uma armadilha”. As duas estavam com o casamento marcado para o próximo ano.

Maria não segue mais a noiva, Yasmin, em sua conta no Instagram. Mas até o momento de fechamento desta matéria, a cantora não havia retribuído o unfollow e ainda seguia a influenciadora.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram/ montagem Reprodução Instagram A cantora sertaneja Yasmin Santos Reprodução/Instagram/@yasminsantosoficial Reprodução Instagram Maria Venture e Yasmin Santos Reprodução Intagram Maria Venture e Yasmin Santos / montagem Voltar

Próximo

Na última segunda-feira (20/10), Venture fez um desabafo as redes sociais e levantou suspeitas de uma nova crise na relação. “Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí. Parabéns a todos os envolvidos que transformaram a dor de alguém um grande marketing”, postou ela no X, antigo Twitter.

Na última semana, Maria surpreendeu ao anunciar o fim do noivado com a sertaneja.“Em respeito a todos que acompanharam o meu relacionamento com a Yas, venho aqui com muita dor no coração comunicá-los que não estamos mais juntas. Agradecemos o carinho e apoio de todos durante esse tempo”, escreveu ela, que logo se arrependeu e apagou o post feito no Instagram.

Após este episódio, a influenciadora voltou atrás e admitiu uma crise no relacionamento com a sertaneja. Ela ainda lamentou a exposição na relação. “Estava medicada e fora de mim, a melhor solução na minha cabeça foi colocar para fora de alguma forma o meu sentir momentâneo”, iniciou em uma publicação.

“Me sinto constrangida, arrependida e exposta. Estamos passando por uma crise (como todo casal). E eu, de maneira precipitada e errônea, na madrugada, acabei expondo algo pequeno que vai ser resolvido. Peço desculpas a vocês e, principalmente, à minha noiva maravilhosa, Yasmin Santos. Nós vamos nos acertar e tudo ficará bem”, acrescentou Maria nas redes sociais.