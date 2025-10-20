20/10/2025
Fim de jogo: saiba o que Gaby Spanic perde por ser expulsa de “A Fazenda 17”

A participação polêmica de Gaby Spanic em “A Fazenda 17” chegou ao fim neste domingo (19/10), com a atriz anunciando sua desistência logo após agredir a colega Tàmires Assis durante uma dinâmica. No entanto, a decisão de deixar o jogo por vontade própria ou ser expulsa, acaba em um custo financeiro para a venezuelana, conforme as regras do reality show.

Gaby Spanic não apenas se desclassifica automaticamente da competição, mas perde todos os direitos contratuais com a Record, resultando em um grande prejuízo. Em caso de desistência, a principal penalidade é o pagamento de uma multa rescisória à emissora, cujo valor geralmente é equivalente ao cachê total negociado para a participação.

Reprodução/Record
A atriz anunciou a saída do reality show da Record neste domingo (19/10).Reprodução/Record
Reprodução/Record
Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso.Reprodução/Record
Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Grave! Gaby Spanic ameaça desistir de “A Fazenda 17”Reprodução: Record TV
Reprodução: Recordplus
Gaby Spanic em “A Fazenda 17”Reprodução: Recordplus
Reprodução/Record
Spanic pediu que a manauara devolvesse a agressão, mas não obteve sucesso.Reprodução/Record

Já que foi expulsa, a artista não deverá receber a remuneração pela sua estadia no confinamento, sendo obrigada a devolver qualquer adiantamento já recebido. Caso a atriz tenha conquistado prêmios em dinheiro, carros ou outros bens em provas e atividades, todos esses itens deverão ser devolvidos à produção.

Todas as receitas geradas por ações de merchandising e publicidade realizadas durante o confinamento também são perdidas. Em resumo, a saída da estrela de “A Usurpadora” significa que ela deixa “A Fazenda” de mãos vazias, e ainda poderá ter de arcar com a multa contratual.

