Fim de semana em São Paulo tem previsão de máxima acima dos 30ºC

Após uma semana marcada por manhãs frias com temperatura abaixo dos 20ºC, a cidade de São Paulo deve ter um fim de semana com máximas de 30ºC e tempo seco.

Nesta sexta-feira (24/10), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital devem atingir a máxima de 27ºC. O céu deve se manter claro, com poucas nuvens, e não há possibilidade de chuvas.

No sábado (25/10), o tempo tende a ser ensolarado e com baixos índices de umidade do ar. O dia deve começar ensolarado e a máxima pode chegar até os 29ºC em São Paulo, prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Já no domingo (26/10), o cenário deve se repetir. O CGE aponta que o dia deve ser quente e seco, com mínimas de 14ºC no início da manhã e máxima de 32ºC para o período da tarde. O dia deve terminar com aumento da nebulosidade por conta da chegada de uma frente fria.

