03/10/2025
Fim de semana em SP tem Sidney Magal, Negra Li, Oktoberfesta e mais

Roberta Sá, Negra Li, Sidney Magal, Ferrugem e Péricles são apenas alguns dos nomes que tomam conta de São Paulo neste final de semana, além de espetáculos, exposições e festivais. No sábado (4/10), o Novo Anhangabaú recebe mais uma edição do Projeto Aquarius, com Roberta Sá e Negra Li ao lado da Orquestra Experimental de Repertório.

No mesmo dia, o projeto CENTRÔ! apresenta Sidney Magal na Praça do Patriarca. Ainda no dia 4 de outubro, Ferrugem encerra sua turnê de 10 anos em um show no Vibra São Paulo.

A partir de sábado, o Coletivo GRÃO ocupa o 1º andar da Galeria Olido, no centro da capital, com intervenções que aproximam a arte do cotidiano da cidade.

Já o casal Leo Bagarolo e Evelin Camargo estreiam o espetáculo Por Toda a Minha Vida, no Teatro Multiplan MorumbiShopping, a partir desta sexta-feira (3/10). O Sesc Pinheiros vai receber, aos domingos, a partir de 5 de outubro, a peça Cabeça nas Nuvens, que parte da inquietação de dois adolescentes diante de uma vida cada vez mais refém das telas e algoritmos.

Com show de Péricles e várias outras atrações, o Festival do Clube da Criação toma conta do Memorial da América Latina no sábado e domingo (5/10). A terceira edição do Festival da Lua Chinês acontece na Rua 25 de Março tanto no sábado quanto no domingo. Nos mesmos dias, a Praça Nossa Senhora Aparecida será palco da quarta edição da Oktoberfesta de Moema, com entrada gratuita e programação diversificada.

No sábado, o Novo Anhangabaú recebe mais uma edição do Projeto Aquarius, com Roberta Sá e Negra Li ao lado da Orquestra Experimental de Repertório

No mesmo dia, o projeto CENTRÔ! apresenta Sidney Magal na Praça do Patriarca

Ainda no dia 4 de outubro, Ferrugem encerra sua turnê de 10 anos em um show no Vibra São Paulo

A partir de sábado, o Coletivo GRÃO ocupa o 1º andar da Galeria Olido, no centro da capital, com intervenções que aproximam a arte do cotidiano da cidade

A partir desta sexta-feira, o casal Leo Bagarolo e Evelin Camargo estreiam o espetáculo Por Toda a Minha Vida, no Teatro Multiplan MorumbiShopping

O Sesc Pinheiros vai receber, aos domingos, a partir de 5 de outubro, a peça Cabeça nas Nuvens, que parte da inquietação de dois adolescentes diante de uma vida cada vez mais refém das telas e algoritmos

Com show de Péricles e várias outras atrações, o Festival do Clube da Criação toma conta do Memorial da América Latina no sábado e domingo

A terceira edição do Festival da Lua Chinês acontece na Rua 25 de Março tanto no sábado quanto no domingo

Nos mesmos dias, a Praça Nossa Senhora Aparecida será palco da quarta edição da Oktoberfesta de Moema, com entrada gratuita e programação diversificada

Roberta Sá e Negra Li

Roberta Sá e Negra Li realizam apresentação gratuita ao lado da Orquestra Experimental de Repertório (OER) no Novo Anhangabaú, no centro da capital neste sábado.

O show faz parte do Projeto Aquarius que, em mais de cinco décadas de trajetória, se consolidou como ponto de encontro entre a tradição da música clássica e a vitalidade da música popular, reunindo orquestras de excelência e alguns dos maiores nomes da cena nacional.

Onde: Novo Anhangabaú
Endereço: Vale do Anhangabaú – Centro Histórico de São Paulo
Quando: 4 de outubro
Horário: 15h30
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Sidney Magal

O projeto CENTRÔ!, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, traz Sidney Magal para sua edição deste sábado. O evento acontece na Praça do Patriarca, com programações gratuitas que vão de brega a música cigana, das 14h às 20h30. A apresentação de Sidney acontece às 20h30.

Com 60 anos de carreira, o músico acumula sucessos, como Sandra Rosa Madalena, Meu Sangue Ferve Por Você e Tenho, e promete encantar o público com sua energia e carisma. Para essa apresentação, as músicas escolhidas vão além dos hits autorais que marcaram época, Ele vai trazer também clássicos internacionais.

Endereço: Praça do Patriarca – Sé
Quando: 4 de outubro
Horário: 20h30
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Ferrugem

Finalizando sua turnê de 10 anos de carreira, Ferrugem volta ao palco da Vibra São Paulo neste sábado. As apresentações do tour rodaram o país contando com um repertório que reúne seus grandes sucessos e 11 faixas inéditas.

O projeto rendeu hits como Me Bloqueia, Replay e Apaguei pra Todos. Dividido em volumes, o álbum atingiu marcas impressionantes, ultrapassando 300 milhões de streams e estabelecendo o recorde de maior número de pré-saves para um lançamento de pagode.

Onde: Vibra São Paulo
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro
Quando: 4 de outubro
Horário: 22h
Preço: A partir de R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira)
Onde comprar: Uhuu

Antes que Seja Depois

O Coletivo GRÃO vai ocupar o 1º andar da Galeria Olido, na Sala da DJ, a partir deste sábado até o dia 1º de novembro. Com intervenções que aproximam a arte do cotidiano da cidade, a exposição, intitulada Antes que Seja Depois, tem curadoria de Allan Yzumizawa.

Formado por oito artistas diversos, o coletivo explora diferentes linguagens e materiais. Os visitantes encontrarão instalações, lambe-lambes, obras sonoras, pinturas, esculturas e performances. Muitas delas são interativas e se relacionam diretamente com o centro de São Paulo.

Onde: Galeria Olido
Endereço: Avenida São João, 473 – Centro Histórico de São Paulo
Quando: A partir de 4 de outubro
Horário: De quarta a sábado, das 12h às 21h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Por Toda a Minha Vida

O casal Leo Bagarolo e Evelin Camargo, que protagonizaram a websérie Trocados, estreiam no teatro com o espetáculo Por Toda a Minha Vida nesta sexta-feira. Quem já os acompanha nas redes sociais terá a oportunidade de vê-los em uma narrativa sensível e bem-humorada, que transita entre a comédia e o drama.

A trama retrata um dia na vida de Renata e Luiz que, ao se conhecerem num jardim, iniciam uma conversa aparentemente casual, que logo se transforma em uma viagem afetiva pelo passado de Renata. Ela propõe a Luiz um jogo: contar a história dos três romances de sua vida, seu primeiro amor, um namorado e seu atual marido para que ele descubra qual deles foi, de fato, o grande amor de sua vida.

Onde: Teatro Multiplan MorumbiShopping
Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias
Quando: A partir de 3 de outubro
Horário: Sextas: 20h30 | Sábados: 18h e 20h30 | Domingos: 18h
Preço: A partir de R$ 87,50 (meia) e R$ 175 (inteira)
Onde comprar: Sympla

Cabeça nas Nuvens

O espetáculo infantojuvenil Cabeça nas Nuvens traz ao palco do Sesc Pinheiros nos domingos de outubro a jornada de dois adolescentes em busca de um espaço entre céu e terra, propondo uma reflexão sobre liberdade, poder e os desafios de um mundo hiper conectado.

A peça parte da inquietação de dois adolescentes diante de uma vida cada vez mais refém das telas e algoritmos mediando o imaginário de
outros modos de existir. A partir do encontro com personagens “pássaros”, eles se lançam na busca de uma cidade ideal, suspensa entre céu e a terra, onde seria possível experimentar novas formas de convivência e liberdade.

Onde: Sesc Pinheiros
Endereço: Rua Paes Leme, 195 – Pinheiros
Quando: 5, 12, 19 e 26 de outubro
Horário: Ás 15h e às 17h
Preço: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) – as sessões deste domingo (5/10) são gratuitas.
Onde comprar: É preciso retirada ingressos na bilheteria ou no site do Sesc.

Festival do Clube da Criação

A 13ª edição do Festival do Clube de Criação toma conta do Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo neste sábado e domingo. A programação vai reunir palestras, debates, shows, exposição, leitura de portfólios e a presença de grandes convidados, como Péricles, que se apresenta no dia 5 de outubro, a partir das 19h30.

Com curadoria da jornalista Laís Prado, o Festival reunirá cerca de 200 convidados em 50 painéis, distribuídos em três palcos simultâneos: Auditório Simon Bolívar, Auditório Criatividade e ClubeLab.

Onde: Memorial da América Latina
Endereço: Avenida Mário de Andrade, 664 – Barra Funda
Quando: 4 e 5 de outubro
Horário: Sábado: a partir das 9h | Domingo: a partir das 10h
Preço: A partir de R$ 272,50 (meia) e R$ 545 (inteira)
Onde comprar: Sympla

Festival da Lua Chinês

Chega em São Paulo, neste final de semana, a terceira edição do Festival da Lua Chinês, o maior evento cultural chinês do Brasil. O evento, que acontece na Rua 25 de Março, conta com programação gratuita para toda a família e celebra uma festividade tradicional na China e, no Brasil, reunindo a comunidade para compartilhar sua rica tradição com a população brasileira e outras nacionalidades que vivem na metrópole multicultural que é a capital paulista.

O festival surge como uma oportunidade para que os brasileiros conheçam mais sobre a história, as tradições e os costumes do povo na China. Apresentações artísticas, demonstrações de artes marciais, danças folclóricas e lanternas coloridas fazem parte do evento, além das opções da culinária típica, como os famosos bolos da lua, feitos de massa de arroz glutinoso e recheados com pasta de sementes de gergelim, pasta de feijão vermelho ou pasta de ovos.

Endereço: Rua 25 de Março, esquina com a Ladeira Porto Geral – Centro Histórico de São Paulo
Quando: 4 e 5 de outubro
Horário: Sábado: das 10h às 21h | Domingo: das 10h às 18h
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

Oktoberfesta de Moema

A Oktoberfesta de Moema chega em sua quarta edição neste sábado e domingo na Praça Nossa Senhora Aparecida. Lazer, cultura e gastronomia típica são as apostas do festival que reúne tradição alemã, música e atividades culturais.

Shows e atrações culturais são destaques da programação. No sábado, a agenda inclui apresentações de Cover Elvis, Instituto Touche trazendo uma luta de esgrima com participação do público, Vim de Marte e a participação do Grupo de Dança Alemã Edelweiss. No domingo, os visitantes poderão acompanhar School of Rock, Cover da Banda Queen e a banda Rock Flix.

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida – Moema
Quando: 4 e 5 de outubro
Horário: Sábado: das 11h30 às 22h | Domingo: das 10h às 20h30
Preço: Entrada gratuita
Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso.

