Fim de semana em SP tem Tom Zé, mostra em cemitério e doação de livros

O 1º Festival de Cultura Popular de São Paulo, com capoeira, samba, teatro e show gratuito de Tom Zé, acontece até domingo (12/10) no Centro Cultural, na região central de São Paulo. Tanto no sábado (11/10) quanto no domingo, Maria Bethânia celebra 60 anos de carreira com apresentações no Tokio Marine Hall.

A partir de 11 de outubro, o Cemitério da Consolação recebe sua 1ª mostra de arte fotográfica, com o tema Consolação em Foco: Revelando Arte e História. No sábado e no domingo, acontece o Bazar da Cidade, da Casa Museu Ema Klabin, reunindo arte, moda, gastronomia e sustentabilidade.

Já o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo terá programação com convidados nacionais e internacionais nesta sexta-feira (10/10), sábado e domingo. A estação Brás, no centro da capital, sedia o Festival Bike Música até sábado para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das fontes renováveis.

O Festival Cultura de Boteco, especial com vinhos de Lisboa, vai tomar conta do MIS Experience no sábado e no domingo. Além da harmonização das garrafas com petiscos, o evento também terá rodas de samba e shows do Bloquinho Gente Miúda.

Na sexta, o Shopping Plaza Sul promove contação de histórias e distribuição de 700 livros infantis gratuitamente na quinta edição do Leitura Para Todos. A maior feira de trabalho jovem da América Latina, a Expo CIEE, acontece no Expo Center Norte nos dias 10 e 11 de outubro.

Festival de Cultura Popular com show de Tom Zé

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) vai ser palco, até domingo, do 1º Festival de Cultura Popular de São Paulo. No evento, mais de 50 atrações gratuitas vão celebrar as tradições e as reinvenções da cultura brasileira. Capoeira, jongo, maracatu, samba, forró, teatro, cinema, batalhas de rima e rodas de conversa compõem a programação.

No sábado, 11 de outubro, dia do aniversário de Tom Zé, o cantor vai subir ao palco da Sala Adoniran Barbosa para brindar sua trajetória singular na música popular brasileira. O show acontece às 19h.

Onde: Centro Cultural São Paulo

Endereço: Rua Vergueiro, 1.000 – Liberdade

Quando: 7, 8, 9, 10, 11 e 12 de outubro

Horário: Sexta-feira: das 16h às 21h15 | Sábado: das 11h às 20h | Domingo: das 10h às 20h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Maria Bethânia

Celebrando 60 anos de carreira, Maria Bethânia realizará um show que trará músicas inéditas em meio a clássicos. As principais referências são espetáculos como Rosa dos Ventos, de 1971, e A Cena Muda, de 1974.

As apresentações acontecem neste sábado e domingo no palco do Tokio Marine Hall.

Onde: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1.281 – Várzea de Baixo

Quando: 11 e 12 de outubro

Horário: Sábado: 19h | Domingo: 18h

Preço: A partir de R$ 490 (meia) e R$ 980 (inteira)

Onde comprar: Ticketmaster

Consolação em Foco: Revelando Arte e História

No sábado, acontece a abertura da primeira mostra fotográfica do Cemitério da Consolação, um dos mais antigos e importantes da capital paulista. Com o tema Consolação em Foco: Revelando Arte e História, a exposição celebra os 167 anos do cemitério.

As fotografias, feitas por amadores e visitantes, destacam a rica história, o culto à memória e a arte tumular. As imagens proporcionam aos visitantes a oportunidade de ver o cemitério sob uma nova perspectiva, que reforça o valor cultural e artístico de suas obras.

Onde: Cemitério da Consolação

Endereço: Rua da Consolação, 1.660 – Consolação

Quando: A partir de 11 de outubro

Horário: 14h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Bazar da Cidade

Os jardins da Casa Museu Ema Klabin recebem, no sábado e no domingo, o tradicional Bazar da Cidade, um evento que reúne arte, moda, gastronomia e sustentabilidade.

O bazar promete oferecer ao público a oportunidade de conhecer e adquirir produtos de cerca de 60 empreendedores independentes. Além das compras, os visitantes poderão aproveitar uma programação cultural variada, com oficinas para as crianças e experiências para todas as idades.

Onde: Casa Museu Ema Klabin

Endereço: Rua Portugal, 43 – Jardim Europa

Quando: 11 e 12 de outubro

Horário: Sábado: das 11h às 20h | Domingo: das 11h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo

A quarta edição do FliMUJ, o Festival Literário do Museu Judaico de São Paulo, acontece até o dia 12 de outubro com convidados nacionais e internacionais, e promete ser um mergulho nos desafios da construção coletiva da verdade, por meio de registros históricos, relatos pessoais, narrativas literárias e diferentes maneiras de lidar com o passado.

A edição é guiada pela pergunta Emet: A Verdade tem Começo, Meio e Fim?, inspirada na tradição judaica.

Onde: Museu Judaico de São Paulo

Endereço: Rua Martinho Prado, 128 – Bela Vista

Quando: 9, 10, 11 e 12 de outubro

Horário: Das 10h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso reservar ingresso no site.

Festival Bike Música

O Festival Bike Música, que une cultura e sustentabilidade, vai invadir a Estação Brás da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A proposta da iniciativa é conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das fontes renováveis e do uso consciente dos recursos naturais, mostrando, na prática, como pequenas ações coletivas podem gerar grandes transformações.

Performance dos artistas Fera Neném e Quarteto Quimbará fazem parte da programação. Durante a atividade, o público poderá ter participação ativa nos shows ao pedalar bicicletas que vão contribuir para gerar energia limpa e garantir o funcionamento dos equipamentos de som.

Onde: Estação Brás da CPTM

Endereço: Praça Agente Cícero, s/nº – Brás

Quando: 9, 10 e 11 de outubro

Horário: Das 12h às 15h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival Cultura de Boteco

Com tema A Nova Alma dos Botecos, a nova edição do Festival Cultura de Boteco toma conta do MIS Experience neste sábado e domingo. O evento, com entrada gratuita, vai trazer vinhos de Lisboa e petiscos tradicionais, além de rodas de samba e shows especiais do Bloquinho Gente Miúda, para as crianças.

Promovendo a harmonização entre os rótulos portugueses, os botecos e casas confirmadas representam a diversidade e a tradição da gastronomia de várias regiões de São Paulo.

Onde: MIS Experience

Endereço: Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca

Quando: 11 e 12 de outubro

Horário: Das 12h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Contação de histórias e distribuição de livros

A quinta edição do Leitura Para Todos, organizado pelo Plaza Sul Shopping, acontece nesta sexta-feira. Com o propósito de democratizar o acesso à literatura e promover transformações sociais por meio da educação, 700 livros infantis serão distribuídos gratuitamente, com contação de histórias para as crianças.

As sessões de contação de história, estão marcadas para às 10h30 e às 13h, ambas com teatro de fantoche e musical de abertura.

Onde: Shopping Plaza Sul

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

Quando: 10 de outubro

Horário: 10h30 e 13h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Expo CIEE

Mais do que palestras e estandes, 28ª Expo CIEE oferece experiências práticas, como processos seletivos reais, mentorias, oficinas e conexões diretas com empresas e profissionais de diversas áreas. O evento acontece até sábado no Expo Center Norte.

A feira vai contar com um escape room imersivo que une entretenimento e conscientização sobre os riscos do ambiente digital, chamado Ciberland. Com rodadas rápidas, a atividade desafia os participantes a resolver enigmas relacionados a temas como cyberbullying, fake news, vazamento de dados e uso excessivo de telas.

Onde: Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte

Endereço: Avenida Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme

Quando: 9, 10 e 11 de outubro

Horário: Das 9h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: É preciso se inscrever neste link.