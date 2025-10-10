Fim de temporada: Lyanco sofre grave lesão e desfalca o Galo até o próximo ano

O zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, passou por cirurgia, nesta sexta-feira (10/10), para correção da ruptura do tendão de Aquiles esquerdo. O procedimento foi realizado no Hospital MaterDei, em Belo Horizonte, pelos médicos do clube, Otaviano de Oliveira Júnior e Rodrigo Barreiro. O jogador está em repouso e iniciou o processo de recuperação.
O defensor se lesionou na última quarta-feira (8/10), durante a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. O lance aconteceu logo no início do jogo, quando ele pulou para disputar uma bola aérea e, ao apoiar o pé no chão, caiu de mau jeito. Lyanco deixou o campo ainda no primeiro tempo sentindo fortes dores no tornozelo.
Veja as fotos
Leia Também
No dia seguinte, exames de imagem confirmaram a gravidade da contusão. Com a lesão, o jogador não atua mais em 2025 e só voltará a trabalhar com bola no próximo ano. O Atlético-MG não informou o tempo exato de recuperação.
Contratado em 2024, Lyanco vinha sendo um dos principais nomes da defesa atleticana nesta temporada. Ao todo, disputou 42 partidas e marcou quatro gols antes da lesão. Em agosto, o zagueiro já havia desfalcado a equipe por quase um mês após sofrer um problema muscular na coxa esquerda, que o tirou de seis jogos.
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!