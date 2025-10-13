Fim de uma era – está próximo o adeus do Bonner ao Jornal Nacional

Mais alguns dias e, em vez do William Bonner, como nesses quase 30 anos, encontraremos Cesar Tralli dividindo a bancada do “Jornal Nacional” com Renata Vasconcellos.

Uma escolha, sem dúvida, das mais acertadas e justas da Globo. Não havia outra. Tralli é um jornalista nato, farejador, dos que têm a notícia no sangue desde os seus primeiros passos em A Gazeta Esportiva e na Jovem Pan. Fez por merecer.

Porém, encontrará pela frente as dificuldades naturais de substituir alguém na altura do Bonner, outro que também possui uma carreira maravilhosa.

Da Band e da sua escolha meio que por acaso pelo Boni, até se tornar no nosso fiel e confiável companheiro de tanto tempo, foi uma figura que a televisão nos levou a se habituar e se afeiçoar.

Difícil saber qual é o nosso verdadeiro sentimento, mas será, no mínimo, estranho não o encontrar todas as noites. É o caso de alguém que virou amigo, sem mesmo conhecer milhões de pessoas.

Mas, como diria ou fez Pelé com tamanha sabedoria: só os grandes sabem sair tão por cima. A nós, resta um sincero muito obrigado. E não suma.

Passagem de bastão

Evidentemente que essa troca, Bonner por Tralli, terá todo um merecido cerimonial.

Um entregando o lugar ao outro. Faltava só decidir a data exata, que agora se sabe será mesmo no próximo dia 31.

Mercado – 1

Dia desses, aqui se falou de uma oferta da Sky Dance/Paramount, algo em torno de 74 bilhões de dólares, para aquisição do Grupo Warner Bros., que compreende TNT, CNN e HBO.

E o detalhe de que seria 75% em dinheiro e 25% em ações.

Mercado – 2

A informação (divulgada por Bloomberg e Los Angeles Times) é que, depois de uma semana de intensas negociações nos Estados Unidos, a Warner não aprovou a proposta recebida e as negociações foram interrompidas.

Por enquanto.

Lá como cá – 1

A Formula-1 também está próxima de trocar de mãos nos Estados Unidos.

Depois de anos, a ESPN pode perder os direitos no território americano para a Apple TV, que apresentou proposta próxima a 140 milhões dólares por temporada.

Lá como cá – 2

Também fora das pistas, as negociações da F1 só se encerram depois da “bandeirada final”.

Porém, diante do que ofereceu, a Apple, nos Estados Unidos, é apontada como grande favorita para ser o canal oficial da competição, já à partir de 2026. O anúncio deve até ocorrer ainda durante o GP de Austin, uma das etapas americanas, neste próximo domingo.

No nosso quintal

Na América do Sul, como já vem acontecendo, a Paramount desacelera os canais de filmes e séries.

Mas a tendência é investir, ainda mais, em produções e direitos esportivos.

Grande escala

A Globo está levando a sério o projeto de investimento em novelas verticais e tem mantido contato frequente com as produtoras independentes para aumentar sua base de conteúdo.

Num primeiro momento, duas estão em andamento e outras quatro já foram pedidas. Daí, também, uma enorme busca por roteiros originais.

Não está sozinha

Quando o negócio possui ares promissores no audiovisual, natural que outras empresas se interessem pelo mesmo segmento. No caso, dramaturgia curta e vertical.

O SBT fez uma experiência com “Refollow”, série original da TV ZYN, e a informação é que a Seriella/Record também não ficará fora dessa.

Contratação

Ignácio Coqueiro, que tem entre os seus muitos trabalhos a novela “A Viagem”, em reprise na Globo, foi contratado pela produtora Seriella.

O experiente diretor já trabalhou em novelas e programas da Record, vale lembrar. Mas, segundo se informa, nesta nova fase, também podem aparecer as novelas verticais.

Aquecimento

Vai começar nesta terça-feira o trabalho de preparação com elenco para a série do Cauã Reymond sobre bastidores do futebol.

O projeto idealizado pelo ator terá oito episódios e exibição no Globoplay. No ar em 2026, ano de Copa do Mundo.

Ponto em questão

Nessas próximas horas, teremos o anúncio de uma importante novidade sobre o futuro profissional de João Augusto Liberato.

Um contrato que será assinado, algo dos mais interessantes e diferente de qualquer coisa que alguém já tenha feito. Inclusive o pai dele.

Providências necessárias

Todos os jornais do SBT foram transferidos para o Estúdio 4, do “SBT Brasil”, para começar a montagem do SBT News.

O novo canal será todo feito na redação do jornalismo.

Vai bem

Passados alguns meses, nesta altura já se pode dizer que SBT e Luiz Bacci já superaram a fase do se conhecer melhor.

Há uma relação de completa harmonia entre as partes e, não por acaso, o seu programa já aparece como um dos pontos de apoio da grade.

É ele

Jorge Vercillo, falando de música, mas muitas outras coisas mais, é o convidado do nosso programa na LeoDias TV.

Nesta terça, a partir das 19h, depois do “Jornal dos Famosos”.

Bate – Rebate

· Após “A Vida de Jó” na Record, Mharessa Fernanda vai aparecer em “Como Domar um Coroa”…

· … Novela vertical do Reel Short.

· O ator Lincoln Tornado, filho do Tony, fará a série do Cauã Reymond sobre futebol.

· “Caramelo”, com Rafael Vitti, fez primeiro lugar no ranking da Netflix…

· … Já “The Voice Brasil”, ontem, aparecia em terceiro no Top 10 do Disney+.

· Quinta-feira, em ‘Êta mundo melhor!’, Maria Divina (Castorine) começa a trabalhar como taxi girl no Dancing…

· … Isso acontece depois de ela descobrir que Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) se envolveu com Francine (Luciana Fernandes).

· Sinopse de Daniel Ortiz para a fila das 19h está entregue…

· … Este será o seu quinto trabalho na Globo. Agora fica no aguardo das atualizações.

· A Brisa Filmes, da atriz e produtora Fernanda Thurann, é uma das apoiadoras do 18º Festival LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival)…

· … O curta-metragem “Jaz”, idealizado e escrito por Alexei Waichenberg, com produção da Brisa, será exibido hoje.

· A N Sports fechou parceria com a Liga Nacional de Basquete para transmitir, a partir do dia 18, jogos do Novo Basquete Brasil (NBB).