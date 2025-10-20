Fim de uma era: Vitória quebra invencibilidade histórica do Santos

Em uma noite marcante na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Vitória por 1 x 0, nesta segunda-feira (20/10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando uma invencibilidade que durava mais de cinco décadas contra o time baiano na condição de mandante.

O gol solitário do Vitória marcou o primeiro triunfo do Leão contra o Peixe na Série A em mais de 50 anos, quebrando uma sequência de 19 jogos, sendo 13 vitórias para a equipe paulista e seis empates. Até então, o único resultado positivo do Vitória havia ocorrido em 1988, quando um empate por 1 x 1 terminou com vitória do time baiano nos pênaltis, numa regra que concedia ponto extra em partidas empatadas.

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

O último encontro na Vila Belmiro, em 2018, ficou marcado por uma atuação de gala de Rodrygo, que comandou a vitória santista e encantou a torcida. Agora, o Peixe busca retomar o bom futebol em casa para se afastar da zona de rebaixamento e manter vivas as chances de recuperação no Brasileirão. Do lado do Vitória, a equipe baiana chega com foco em surpreender fora de casa e encerrar a escrita negativa, mostrando que não pretende ser apenas uma visitante coadjuvante.

A derrota acende um alerta para o Santos, que luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe não conseguiu superar o rival e agora terá de reagir rapidamente para recuperar a confiança e os pontos perdidos. O Vitória, por sua vez, celebra o resultado e alcança os 31 pontos, subindo para a 17ª posição. O Santos tem os mesmos 31 pontos, mas ocupa a 16ª colocação por ter mais vitórias na competição.

O próximo jogo do Santos será contra o Botafogo fora de casa. A partida está marcada para domingo (26/10), às 16h. Já Vitória encontra o Corinthians, no Barradão, em Salvador, no dia sábado (25/10), às 16h.