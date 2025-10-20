20/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Fim de uma era: Vitória quebra invencibilidade histórica do Santos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fim-de-uma-era:-vitoria-quebra-invencibilidade-historica-do-santos

Em uma noite marcante na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Vitória por 1 x 0, nesta segunda-feira (20/10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, encerrando uma invencibilidade que durava mais de cinco décadas contra o time baiano na condição de mandante.

Leia também

O gol solitário do Vitória marcou o primeiro triunfo do Leão contra o Peixe na Série A em mais de 50 anos, quebrando uma sequência de 19 jogos, sendo 13 vitórias para a equipe paulista e seis empates. Até então, o único resultado positivo do Vitória havia ocorrido em 1988, quando um empate por 1 x 1 terminou com vitória do time baiano nos pênaltis, numa regra que concedia ponto extra em partidas empatadas.

3 imagensSantos x Vitória - 29ª rodada do Campeonato BrasileiroSantos x Vitória - 29ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images2 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images3 de 3

Santos x Vitória – 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ricardo Moreira/Getty Images

O último encontro na Vila Belmiro, em 2018, ficou marcado por uma atuação de gala de Rodrygo, que comandou a vitória santista e encantou a torcida. Agora, o Peixe busca retomar o bom futebol em casa para se afastar da zona de rebaixamento e manter vivas as chances de recuperação no Brasileirão. Do lado do Vitória, a equipe baiana chega com foco em surpreender fora de casa e encerrar a escrita negativa, mostrando que não pretende ser apenas uma visitante coadjuvante.

A derrota acende um alerta para o Santos, que luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Peixe não conseguiu superar o rival e agora terá de reagir rapidamente para recuperar a confiança e os pontos perdidos. O Vitória, por sua vez, celebra o resultado e alcança os 31 pontos, subindo para a 17ª posição. O Santos tem os mesmos 31 pontos, mas ocupa a 16ª colocação por ter mais vitórias na competição.

O próximo jogo do Santos será contra o Botafogo fora de casa. A partida está marcada para domingo (26/10), às 16h. Já Vitória encontra o Corinthians, no Barradão, em Salvador, no dia sábado (25/10), às 16h.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost