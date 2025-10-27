27/10/2025
Fim do mistério: jovem desaparecido há dias no Acre reaparece em casa e diz ter sofrido surto

Família e equipes de resgate haviam mobilizado grande operação com uso de drones

Após seis dias de buscas intensas, o jovem Osmilde de Souza Sá Silva, de 23 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (20), reapareceu na noite de domingo (26) em sua residência, localizada na colônia Coruja, no Ramal da Alemanha, zona rural de Epitaciolândia, no interior do Acre.

O desaparecimento de Osmilde mobilizou uma grande operação envolvendo o Corpo de Bombeiros, Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar, familiares e amigos, que utilizaram drones e seguiram rastros de pegadas encontrados na floresta. Apesar de todo o esforço das equipes, o jovem retornou sozinho para casa, surpreendendo todos os envolvidos nas buscas.

Jovem foi encaminhado ao hospital em Brasiléia e recebeu alta após avaliação médica/Foto: Reprodução

De acordo com familiares, Osmilde teria sofrido um surto psicológico, o quarto episódio semelhante registrado, mas que desta vez demorou mais para se encerrar, aumentando a preocupação de todos. Assim que chegou em casa, ele foi levado ao Hospital Regional de Brasiléia, onde passou por avaliação médica e foi liberado após ser considerado clinicamente estável.

O reencontro trouxe alívio e emoção à comunidade local, que acompanhava o caso com apreensão e se uniu em gestos de solidariedade durante os dias de desaparecimento.

“Foi um milagre ele ter voltado bem. Agradecemos a todos que ajudaram nas buscas e oraram por ele”, declarou um familiar.

