Fim do mistério! Zé Felipe revela status de romance com Ana Castela

Zé Felipe colocou um ponto-final ao mistério envolvendo o namoro dele com Ana Castela. O cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite desta segunda-feira (20/10), e foi questionado sobre o romance com a Boiadeira.

Nos stories, uma fã quis saber se o filho de Leonardo estava namorando a cantora. No fundo da imagem, ele apareceu fazendo sinal de positivo com os polegares. Babado! A coluna deseja felicidade aos pombinhos.

Momento íntimo

“Feliz”. Foi assim que Ana Castela afirmou estar se sentindo em uma postagem no Instagram, nesta segunda-feira (20/10), quando compartilhou com seus fãs diversas fotos e vídeo, incluindo um momento fofo ao lado de Zé Felipe, em que os dois dormem abraçadinhos.

“Happy [feliz, em tradução livre]”, escreveu a Boiadeira na legenda. Nos comentários, o cantor derreteu-se: “Tão lindaaa ”, afirmou.

Pais dela são contra?

A cantora Ana Castela se pronunciou, nesta segunda-feira (20/10), e rebateu comentários relacionados ao seu romance com o cantor sertanejo Zé Felipe. Rumores nas redes sociais afirmavam que os pais da Boiadeira seriam contra o seu namoro com o ex-marido da influenciadora Virginia Fonseca. A famosa se manifestou, irritada.

Os boatos começaram por conta do antigo relacionamento do filho de Leonardo. Vale lembrar que Zé Felipe, de 27 anos, já é pai de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, que completa 3 anos na próxima quarta-feira (22/10), e José Leonardo, de 1, frutos do seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca.

Nas redes, Ana Castela rebateu os rumores e negou qualquer tipo de problema. Irritada, ela respondeu a uma postagem no Instagram e disse que os boatos são falsos. “De onde tiraram essa informação? Por favor, passaram dos limites. Sobre mim tudo bem inventar merda, agora sobre os meus pais… Isso é mentira. O pix caiu, e precisam difamar quem dá engajamento, não é?”, escreveu.

Bronca?

Ana Castela e Zé Felipe já não escondem mais a paixão e continuam trocando declarações de amor públicas. Desta vez, os pombinhos ganharam até uma bronca bem-humorada do “sogrão”. O casal passou o domingo (19/10) reunido com amigos e familiares na casa da cantora, em um churrasco animado, e chamou atenção pelos beijos apaixonados.

Enquanto os dois trocavam carícias, Rodrigo Castela, pai da Boiadeira, não perdeu a chance de brincar com a situação. Em um vídeo gravado por um dos convidados, ele aparece repreendendo de leve o casal: “Que melação!”, dispara, arrancando risadas. “Não tem respeito com a gente”, completa, em tom de brincadeira.

Também neste domingo (19/10), o casal participou do programa Domingo Legal, do SBT. Na atração, Zé Felipe aproveitou uma brincadeira para se declarar à cantora Ana Castela. Ao ver um miniglobo terrestre, o sertanejo declarou: “Quero conhecer o mundo ao seu lado”.