Fim do Venus Podcast: após polêmicas, apresentadoras anunciam encerramento da atração

As apresentadoras Yasmin Yassine e Criss Paiva, do Venus Podcast, anunciaram, nesta sexta-feira (24/10), uma “pausa indeterminada” no projeto. O programa, que faz parte dos Estúdios Flow, chega ao fim após quatro anos do lançamento em meio a algumas polêmicas recentes, como a “separação” das anfitriãs e a confusão com o Vênus Talks.



No vídeo de anúncio, a dupla afirmou que soube da mudança há algumas semanas, mas não deixaram claro qual o motivo do fim da atração. Ao mesmo tempo, as apresentadoras aproveitaram o espaço para destacar que não há qualquer polêmica entre elas: “A gente pede o máximo respeito pela situação, e que não especulem sobre uma rivalidade entre a gente”.

“A gente não brigou nunca. Nunca tivemos problema algum. Só para que fique claro, a gente vai aparecer menos juntas só por uma questão profissional e porque nossas agendas são malucas”, disse Criss Paiva, que acrescentou: “Não era algo que ninguém queria e esperava, mas temos que dar essa notícia”.

Logo em seguida, Yasmin Yassine pontuou que a última transmissão do Venus Podcast, intitulada “Comunicado Importante”, não seria pesada, mesmo com o clima de despedida e o fim do projeto. De acordo com ela, a live seria para recordação e finalização de um ciclo que durou cerca de quatro anos.

Entenda

O Venus Podcast foi o primeiro videocast feminino do Brasil, estreando em 2021 pelo Grupo Flow em 2021. Com diversos convidados especiais, o programa ficou quatro anos sendo apresentado por Criss Paiva e Yasmin Yassine. Em junho de 2025, aconteceu o anúncio da separação da dupla.

Yas continuou com a atração principal, entrevistando convidados, enquanto Criss se desenvolveu em outros quadros como o “Amores de Venus”, proposta que abordava temas sobre relacionamentos e amor próprio. Na época, internautas especularam sobre uma possível briga entre as duas comandantes do programa.

Além disso, o Venus Podcast esteve envolvido em uma polêmica com outro podcast de nome similar, o Vênus Talks. Isso porque este segundo teria recebido convidados que acreditavam, na verdade, estarem a caminho da atração do Grupo Flow. É o caso da a influenciadora Camila Fremder, que viralizou nas redes sociais com reações inusitadas durante a ida ao programa errado.