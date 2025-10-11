Final Copa Paulista 2025: assista XV de Piracicaba x Primavera ao vivo

0
O Metrópoles Esportes transmite ao vivo e com imagens pelo canal do YouTube as partidas das finais da Copa Paulista 2025. Neste sábado (11/10), XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam. No jogo de ida, melhor para o Primavera, que venceu por 1 x 0.
Acompanhe o jogo na íntegra:
Caso haja empate no somatório dos 180 minutos, a classificação será decidida nas penalidades máximas.