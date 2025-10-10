Final da Copa Paulista terá transmissão ao vivo do Metrópoles

Neste sábado (11/10), sai mais um grito de campeão no Brasil. Em busca do título, XV de Piracicaba e Primavera medem forças na final da Copa Paulista 2025. Assim como no jogo de ida, a segunda partida da grande final terá transmissão, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes.

A bola rola às 18h, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba/SP. No jogo de ida, o Primavera venceu por 1 x 0.

Confira o gol da partida de ida:

Para o confronto de volta, a missão do XV de Piracicaba será de reverter o placar. A equipe precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem. Já o time de Indaiatuba-SP joga por um empate para confirmar o título.

Veja os retrospectos dos finalistas na disputa da Copa Paulista:

XV de Piracicaba

A equipe de Piracicaba foi líder do grupo 3 na primeira fase da competição, eliminou o Araçatuba nas oitavas de final, venceu o Oeste nas quartas e despachou o Comercial em dois jogos na semifinal: na ida empatou em 1 x 1; e venceu a volta por 1 x 0.

Primavera

Já o time de Indaiatuba terminou a primeira fase na segunda colocação da mesma chave do XV de Piracicaba. Nas oitavas de final, o Primavera eliminou o Paulista de Jundiaí-SP, passou pelo União São João de Araras-SP nas quartas e se classificou para a grande final após perder para o Grêmio Prudente por 1 x 0 na ida da semi e vencer na volta por 2 x 1. Nos pênaltis, triunfo por 5 x 4.

Copa Paulista no Metrópoles Esportes

A transmissão da Copa Paulista 2025 é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça, pelo canal do YouTube do Metrópoles Esportes, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa das Nações de Futsal, a Copa Santa Catarina e o Torneio Abertura NBB.