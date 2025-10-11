Final da Kings World Cup Nations será realizada no Brasil, no estádio do Palmeiras

11/10/2025
A segunda edição da Copa do Mundo da Kings League, que reúne as melhores seleções do mundo, será disputada em solo brasileiro a partir do dia 3 de janeiro de 2026.

A final será realizada no dia 17 de janeiro de 2026, no Allianz Parque, em Sao Paulo. Após sediar com sucesso a final da primeira Kings League Brasil, o Allianz Parque está preparado para viver outra noite mágica.

Divulgação / Kings League
Kelvin Oliveira e Neymar JrDivulgação / Kings League
Reprodução
Reprodução
Divulgação/Real Elite
Whindersson Nunes assume o Real Elite ao lado de Ludmilla na Kings League BrazilDivulgação/Real Elite
Reprodução/kingsleague_br
Reprodução/kingsleague_br

Mais de 40 mil fãs compareceram ao embate em maio de 2025, quando a FURIA, de Neymar Jr., derrotou o Dendele para se tornar o primeiro campeão da história da Kings League Brasil.

Os torcedores brasileiros trouxeram sua paixão e energia características para a Kings League durante o primeiro split deste ano. Para uma final de Copa do Mundo em São Paulo, se a seleção da casa chegar à final para defender seu título mundial em seu território, será uma noite que entrará para a história.

Os ingressos para a grande final estarão disponíveis para compra a partir do dia 11 de janeiro. Para mais informações sobre a Kings World Cup Nations, acompanhe as redes sociais oficiais da liga em todo o mundo.

