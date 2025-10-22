Final da Libertadores: Governo do Peru decreta estado de emergência um mês antes da decisão

22/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A final da Libertadores 2025 pode estar sob risco. Marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, o presidente José Jeri, declarou estado de emergência na cidade. O decreto será a partir desta quarta-feira (22/10) e será finalizado oito dias antes da decisão, no dia 21 de novembro.

O veredito, foi tomado para conter a criminalidade e violência nas ruas de Lima em meio aos protestos que ocorrem em Lima.

Leia Também

O país sofre com uma crise política, que se intensificou com a morte de Eduardo Ruiz Sanz, conhecido como Trvko durante o ato. Ao todo, jovens foram flagrados incendiando cercas e lançando coquetéis contra policiais.

A CONMEBOL foi procurada pelo portal LeoDias sobre a possibilidade de uma mudança de sede da final da Libertadores, no entanto, a entidade declarou que a final em Lima segue mantida e a entidade acompanha a situação.

Nesta quarta-feira (22/10), o Flamengo enfrenta o Racing, da argentina, no Maracanã. Já o Palmeiras, encara a LDU, do Equador, nesta quinta (23/10). Caso ambas equipes avançarem, se enfrentam na decisão do torneio.

