final-da-vale-tudo-2-foi-de-um-desrespeito-total-com-a-primeira

Em todo remake, sabemos, são permitidas diversas alterações em relação ao original, obrigatórias pela questão do tempo.
Nem como ser diferente, porque muita coisa se alterou na humanidade, nos modos e costumes, e até no comportamento das pessoas, da década de 80 para os dias atuais.
Alterações que, além de compreensíveis, são absolutamente necessárias, porém, mexer no esqueleto de uma obra, a ponto de modificar o seu desfecho ou inventar um outro, ai a distância é muito grande.
No caso de agora, até trocar o “quem matou?”, já seria algo bem discutível, mas simplesmente optar por um pastelão, foi de um mau gosto incrível.
O que foi ao ar hoje na Globo, mesmo considerando aspectos outros e até opiniões bem diferentes, foi um tremendo desrespeito com um dos maiores clássicos da telenovela brasileira.
Só devemos lamentar. Não mereceu, inclusive, toda a expectativa que se criou a respeito.