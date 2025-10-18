final-da-vale-tudo-2-foi-de-um-desrespeito-total-com-a-primeira

Em todo remake, sabemos, são permitidas diversas alterações em relação ao original, obrigatórias pela questão do tempo.

Nem como ser diferente, porque muita coisa se alterou na humanidade, nos modos e costumes, e até no comportamento das pessoas, da década de 80 para os dias atuais.

Valeu Nada! Final de "Vale Tudo" decepciona e não supera audiência da morte de Odete Reprodução: Globo Taís Araújo e Bella Campos: muitas polêmicas em Vale Tudo / Divulgação César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" Manoella Mello/Globo

Alterações que, além de compreensíveis, são absolutamente necessárias, porém, mexer no esqueleto de uma obra, a ponto de modificar o seu desfecho ou inventar um outro, ai a distância é muito grande.

No caso de agora, até trocar o “quem matou?”, já seria algo bem discutível, mas simplesmente optar por um pastelão, foi de um mau gosto incrível.

O que foi ao ar hoje na Globo, mesmo considerando aspectos outros e até opiniões bem diferentes, foi um tremendo desrespeito com um dos maiores clássicos da telenovela brasileira.

Só devemos lamentar. Não mereceu, inclusive, toda a expectativa que se criou a respeito.