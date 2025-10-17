Final do Candangão Feminino e Sub-17 movimentam o fim de semana no DF

O Distrito Federal conhece, neste domingo (19/10), a equipe campeã do Candangão Feminino. Ainda neste fim de semana, os times que estarão classificados para as quartas de final do Candangão Sub-17 também serão definidos.

Candangão Feminino

Minas Brasília e Real Brasília entram em campo neste domingo (19/10), às 10h, no Bezerrão, pela sétima vez seguida na final do campeonato.

O Minas teve melhor campanha na primeira fase, enquanto o Real Brasília quer o título pra se tornar a equipe mais campeã no Distrito Federal, junto com o Cresspom. O Metrópoles transmite a partida, ao vivo e com imagens, no YouTube.

Candangão Sub-17

Após uma primeira fase de grandes partidas, a competição chega às oitavas de final, que serão disputadas em jogo único.

As equipes com melhor campanha jogam em casa e têm a vantagem do empate. O duelo entre Samambaia x Gaminha terá transmissão, ao vivo e com imagens, no YouTube do Metrópoles Esportes.

Arbitragem do DF escalada a nível nacional

O Distrito Federal terá três representantes na rodada da Série B. Todos estarão no jogo entre Remo x Athletic. Sávio Sampaio apita a partida, enquanto Daniel Henrique e Lucas Guerra serão os assistentes.