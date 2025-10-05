05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Final do rodeio da ExpoFronteira tem mais de R$ 30 mil em prêmios com moto 0 km para o campeão

Competição encerra a programação do evento em Assis Brasil com homenagem a Yan Victor, campeão nacional e finalista mundial

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A ExpoFronteira 2025 realiza neste domingo (5) a grande final do rodeio, que distribui mais de R$ 30 mil em prêmios, com o primeiro colocado levando uma moto 0 km incluída nesse total.

Os demais valores são R$ 7 mil para o 2º lugar, R$ 5 mil para o 3º, R$ 4 mil para o 4º e R$ 2 mil para o 5º.

Final do rodeio da ExpoFronteira 2025 distribuiu mais de R$ 30 mil em prêmios/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O evento também prestará homenagem a Yan Victor, profissional Bull Rider de Assis Brasil, campeão nacional em 2023 e finalista mundial, que atualmente compete em Las Vegas.

O troféu será entregue à família do atleta em reconhecimento à sua trajetória e conquistas.

A final do rodeio e um show da contora Gabi Martins encerram a programação da ExpoFronteira 2025.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost