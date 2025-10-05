Final do rodeio da ExpoFronteira tem mais de R$ 30 mil em prêmios com moto 0 km para o campeão

A ExpoFronteira 2025 realiza neste domingo (5) a grande final do rodeio, que distribui mais de R$ 30 mil em prêmios, com o primeiro colocado levando uma moto 0 km incluída nesse total.

Os demais valores são R$ 7 mil para o 2º lugar, R$ 5 mil para o 3º, R$ 4 mil para o 4º e R$ 2 mil para o 5º.

O evento também prestará homenagem a Yan Victor, profissional Bull Rider de Assis Brasil, campeão nacional em 2023 e finalista mundial, que atualmente compete em Las Vegas.

O troféu será entregue à família do atleta em reconhecimento à sua trajetória e conquistas.

A final do rodeio e um show da contora Gabi Martins encerram a programação da ExpoFronteira 2025.