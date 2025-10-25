Finalista do Fight do Milhão vive expectativa por maior luta da carreira: “Muito foco”

Finalista do Fight do Milhão, a lutadora Leidiane Fernandes vive a expectativa pela luta que pode mudar sua trajetória dentro do MMA. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a atleta compartilhou os bastidores da preparação para a decisão deste sábado (25/10), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e falou sobre o momento especial que está vivendo após anos de dedicação e sacrifício

O Ginásio do Ibirapuera será o palco da decisão da primeira edição do Fight do Milhão, torneio que entrou para a história do MMA nacional ao oferecer R$ 1 milhão em prêmios, a maior premiação já registrada no país. Entre as atrações da noite, está a final feminina da categoria peso-mosca, que colocará frente a frente as cariocas Leidiane Fernandes e Brena Cardozo. O duelo vale o cinturão e um prêmio de R$ 500 mil.

A conquista de um sonho

Leidiane chega à decisão com um misto de emoção e gratidão. A lutadora destacou o significado de participar do torneio e o reconhecimento por uma trajetória de anos de trabalho e dedicação. “Então, para mim é motivo de muita alegria que estou fazendo parte do Fight do Milhão. Agora ter chegado na final de um trabalho de muitos anos que a gente vem fazendo e hoje está sendo reconhecido. Não tem preço, é só gratidão em relação a muito treino, muita dedicação, muito foco. E hoje a gente está alcançando o nosso objetivo”, disse.

Preparação e superação

Com a possibilidade de transformar a carreira e alcançar o maior título da trajetória até aqui, Leidiane afirma que intensificou os treinos e a preparação mental para o desafio. “Essa luta foi uma preparação muito importante. Todas as lutas que eu faço, eu me preparo bem, porém, eu me preparei muito mais, né? Mentalmente, fisicamente, porque é uma luta que, além de ser uma luta dos meus sonhos, vai mudar muita coisa na minha carreira”, contou.

A lutadora também revelou que as dificuldades enfrentadas ao longo da caminhada são sua principal fonte de motivação. “O que me motiva a vencer é a minha caminhada até aqui. Tudo que eu passei lá atrás, todos os momentos difíceis. Hoje eu paro para pensar em tudo que eu passei e isso me motiva muito, muito mesmo a chegar bem nessa luta e fazer uma excelente luta. Porque a caminhada até aqui não foi fácil. E tudo que eu passei lá atrás, hoje eu entendo o porquê. E sei que eu fui preparada para esse momento”, desabafou.

Mensagem a si mesma

Prestes a disputar a luta mais importante da carreira, Leidiane reflete sobre o percurso até o octógono e o que diria à versão mais jovem de si mesma. “Falaria assim: ‘Leidiane, depois de tudo que você passou, toda lágrima, todo suor, todos os processos difíceis que você passou na sua vida, para você se fortalecer, você foi preparada para esse momento e para esse grande dia. Que você suba naquele octógono, que você faça uma excelente luta e que você saia de lá com o braço erguido. Então, vai e vença!’”, declarou.

Transmissões e card do evento

O Fight do Milhão será transmitido ao vivo a partir das 20h30 pelo Combate e pelo sportv3, com narração de Bernardo Edler e comentários de Marcos Luca Valentim e Juliana Velasquez. As quatro primeiras lutas do card, que também inclui as disputas do Jungle Fight 141, estarão disponíveis no YouTube do Combate.

Na TV Globo, a exibição começa logo após o programa Altas Horas, com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e do ex-campeão José Aldo.

A luta principal da noite será a final masculina entre o paulista Marcelo Medeiros e o amazonense Arcângelo Anjo, que se reencontram após o confronto na edição 125 do Jungle Fight. No feminino, Leidiane Fernandes e Brena Cardozo duelam pelo cinturão e pela chance de inscrever o nome na história do MMA brasileiro.

