Finalista que viralizou no Miss Ipueiras conta bastidores da reação inesperada

A modelo Isadora Morais viralizou na web após protagonizar um momento inusitado na coroação do concurso Miss Ipueiras, cidade do interior do Ceará. A finalista usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar após a grande repercussão do caso, afirmando que ficou muito feliz pela colega Izabelly Chaves e que também riu da própria situação.

“A minha reação foi muito engraçada, até eu rir, não minto, foi muito engraçado. Gente, assim, por um curto momento achei que tinha escutado o meu nome por conta da semelhança entre meu nome e o da ganhadora, Izabelly. E, naquela emoção toda, com os ânimos à flor da pele, a gente fica emocionada e sempre espera o melhor, né? Porque nada é melhor do que confiar em si próprio e, graças a Deus, eu sempre fui muito confiante”, contou.

“Então, logo quando eu escutei o nome, eu já ia desabar em lágrimas, né? Porque isso é um compromisso muito grande pra mim, por eu ser a primeira mulher trans a ganhar um concurso como aquele. O que eu senti no momento foi felicidade. Mas, depois que me dei conta de que não tinha sido eu, não fiquei triste. Me coloquei no meu lugar, coloquei um sorriso no rosto e abracei a Miss que ganhou, a Izabelly”, explicou.

A modelo ainda falou sobre a relação com a miss coroada na ocasião: “Uma ótima companheira! Ela era minha dupla em tudo no concurso. Amei demais dividir a passarela com ela! É uma ótima pessoa e, com certeza, vai ser uma excelente Miss. Admiro muito a força de vontade dela. Foi muito merecido!”, afirmou.