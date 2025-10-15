15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Finlandês que matou dançarina brasileira é expulso do país pela PF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
finlandes-que-matou-dancarina-brasileira-e-expulso-do-pais-pela-pf

A Polícia Federal (PF) expulsou, nessa segunda-feira (13/10), um cidadão finlandês condenado a 18 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto de veículo em Florianópolis (SC). A medida foi determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após o cumprimento integral da pena no sistema prisional brasileiro.

O caso remonta a março de 2008, quando a vítima, uma dançarina, foi assassinada e teve o corpo deixado na praia do Moçambique, um dos pontos mais isolados da capital catarinense.

Leia também

Após anos de prisão em regime fechado, o estrangeiro recebeu ordem de expulsão do território nacional com base na Lei de Migração, que autoriza a medida em casos de condenações graves que coloquem em risco a segurança pública.

A Polícia Federal informou que o condenado foi localizado em Florianópolis e escoltado por agentes federais até o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de onde embarcou em voo com destino à Finlândia. A decisão administrativa também impede o retorno dele ao Brasil de forma definitiva.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost