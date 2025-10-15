Finlandês que matou dançarina brasileira é expulso do país pela PF

A Polícia Federal (PF) expulsou, nessa segunda-feira (13/10), um cidadão finlandês condenado a 18 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto de veículo em Florianópolis (SC). A medida foi determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública após o cumprimento integral da pena no sistema prisional brasileiro.

O caso remonta a março de 2008, quando a vítima, uma dançarina, foi assassinada e teve o corpo deixado na praia do Moçambique, um dos pontos mais isolados da capital catarinense.

Após anos de prisão em regime fechado, o estrangeiro recebeu ordem de expulsão do território nacional com base na Lei de Migração, que autoriza a medida em casos de condenações graves que coloquem em risco a segurança pública.

A Polícia Federal informou que o condenado foi localizado em Florianópolis e escoltado por agentes federais até o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, de onde embarcou em voo com destino à Finlândia. A decisão administrativa também impede o retorno dele ao Brasil de forma definitiva.