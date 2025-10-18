Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência







A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) promoveu neste sábado (18) o Dia D da Multivacinação. O evento nacional é coordenado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em toda população. São 16 vacinas para as crianças e oito vacinas para os adultos.

A ação ocorre simultaneamente em todo o país. Na sede da instituição, no Rio de Janeiro, participaram o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e a pesquisadora e ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade. A capital tem 580 postos de vacinação. O evento integra as comemorações dos 125 anos da Fiocruz, e tem como mote Vacina é Vida, em ação afirmativa pela vacinação e combate à desinformação.

“Estamos trabalhando aqui hoje pela popularização da ciência. Para que esse espírito de festa, de comemoração, acompanhe uma série de atividades culturais, artísticas, educacionais, e mostre para a população brasileira qual é o papel da ciência no seu desenvolvimento humano. Como que a pesquisa pode ajudar o país a ter uma sociedade mais justa com mais saúde”, disse Mário Moreira.

O pesquisador lamentou que a vacina tem sido muito mal tratada em alguns países, mas ressaltou que ela é instrumento mais eficaz para garantir a saúde da população. “E o Brasil tem tradição nisso. O Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi referência mundial para todo mundo. Temos o dever de recuperar as nossas taxas de vacinação”, complementou.

“Não podemos baixar a guarda, esse trabalho é constante, a Fiocruz se soma a esse movimento de todo o Brasil coordenado pelo Ministério da Saúde. Há vacinas muito importantes para a população, como as contra pólio, HPV, para proteger do câncer de colo de útero”, disse Nísia Trindade.

Outras cidades

A Fiocruz Amazônia, em Manaus, conta neste sábado com salas de vacinação, um ambiente instagramável temático, brincadeiras, jogos educativos, contação de histórias e mediação de leitura, além de atividades artísticas e recreativas voltadas a toda a família.

Em Porto Velho, Rondônia, o evento será realizado na Escola Estadual Daniel Neri. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Fiocruz promove vacinação, atividades culturais, divulgação científica e ações voltadas à cidadania, aproximando a pesquisa científica da comunidade local.

A Fiocruz Piauí apresenta uma programação educativa, que aborda desde entomologia e parasitoses até saúde materno-infantil, biologia molecular e ciências sociais.

A Fiocruz Ceará realiza uma ação integrada com a Secretaria de Saúde local e estadual, oferecendo vacinação, exames e oficinas voltadas ao bem-estar e à saúde mental.

A Fiocruz Bahia, a de Minas e a do Paraná também fazem programação especial para o Dia D de Imunização.