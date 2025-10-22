22/10/2025
"Fiquei indignada": Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra

Apresentadora relembra o caso e diz ter se preocupado mais com as jovens envolvidas do que com o namoro em si

Durante participação no Menotalks, a apresentadora Angélica voltou a falar sobre a polêmica envolvendo seu filho Benício Huck e a ex-nora Duda Guerra. Ela relembrou o episódio e contou ter ficado indignada com a situação, principalmente pelo comportamento das jovens.

“Eu fiquei muito indignada, não com o namoro, mas com as meninas brigando por culpa de meninos. O que mais me chocou foram as meninas brigando por um menino que era meu filho, mas não importa. Brigando por culpa de macho”, declarou.

Angélica também disse ter sentido pena das jovens envolvidas na situação.

“Eu estava genuinamente preocupada com as meninas. Tive vontade de chorar”, completou.

A apresentadora revelou ainda que Benício sofreu com a grande exposição, e que ela acabou sofrendo junto como mãe. Para lidar com o episódio, afirmou ter adotado uma postura “à moda antiga”, oferecendo conselhos e acolhimento ao adolescente durante o momento delicado.

Fonte: Menotalks e Metrópoles
