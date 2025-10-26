“Fiquei toda cagada”, diz Álvaro sobre gafe cometida com Sophie Charlotte

Álvaro Xaro conversou com a reportagem do Portal LeoDias, representada por Mônica Apor, no Jockey Club, em São Paulo, no mais novo projeto de Ivete Sangalo ao lado do grupo de pagode Clareou. O influenciador falou sobre a gafe cometida com a atriz Sophie Charlotte após participação dos dois no “Domingão Com Huck”. Álvaro foi criticado por internautas por chamar a atriz de “mulher do meu amigo”.
“Eu vi uma página falando sobre, sabe quando a gente bate o olho e fica uma coisa na cabeça? Eu não li muito comentário ruim sobre, mas ficou na minha cabeça. Mas eu pedi desculpas para ela assim que acabou o programa e depois no Instagram também. Era tanta gente famosa ali na Globo né, fiquei toda cagada. Eu tava muito nervoso, faz parte”, detalhou Álvaro.
Entenda o ocorrido
No “Domingão Com Huck” passado (19/10), o influenciador participou da repescagem do “Dança dos Famosos”. Ele acabou se referindo a atriz que interpreta Gerluce na novela “Três Graças” como “mulher do meu amigo”. O fato repercutiu rapidamente nas redes sociais e fez o influenciador se pronunciar sobre o ocorrido horas depois em um vídeo publicado nas redes.
“Quero pedir desculpas para a Sophie Charlotte, que eu fiquei nervoso lá [chamei de] mulher do meu amigo, mas sei que não, foi o pensamento que veio na hora. Eu assisto àquela mulher desde quando era criança, enfim, tô muito feliz e desculpa aí qualquer coisa. Não queria decepcionar ninguém, não deixar ninguém triste, eu quero alegria”, disse Álvaro.