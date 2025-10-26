“Fiquei toda cagada”, diz Álvaro sobre gafe cometida com Sophie Charlotte

26/10/2025
Álvaro Xaro conversou com a reportagem do Portal LeoDias, representada por Mônica Apor, no Jockey Club, em São Paulo, no mais novo projeto de Ivete Sangalo ao lado do grupo de pagode Clareou. O influenciador falou sobre a gafe cometida com a atriz Sophie Charlotte após participação dos dois no “Domingão Com Huck”. Álvaro foi criticado por internautas por chamar a atriz de “mulher do meu amigo”.

“Eu vi uma página falando sobre, sabe quando a gente bate o olho e fica uma coisa na cabeça? Eu não li muito comentário ruim sobre, mas ficou na minha cabeça. Mas eu pedi desculpas para ela assim que acabou o programa e depois no Instagram também. Era tanta gente famosa ali na Globo né, fiquei toda cagada. Eu tava muito nervoso, faz parte”, detalhou Álvaro.

Veja as fotos

Álvaro Xaro comentou polêmica com Sophie Charlotte / Portal LeoDias e Reprodução TV Globo
Álvaro Xaro comentou polêmica com Sophie Charlotte / Portal LeoDias e Reprodução TV Globo
Álvaro Xaro comentou polêmica com Sophie Charlotte / Portal LeoDias
Álvaro Xaro comentou polêmica com Sophie Charlotte / Portal LeoDias
Anderson Bordê /AgNews
Sophie Charlotte e XamãAnderson Bordê /AgNews
Divulgação
O influenciador digital alagoano ÁlvaroDivulgação
Reprodução/Instagram @alvxaro
Álvaro presenteia funcionária com R$ 10 milReprodução/Instagram @alvxaro

Entenda o ocorrido

No “Domingão Com Huck” passado (19/10), o influenciador participou da repescagem do “Dança dos Famosos”. Ele acabou se referindo a atriz que interpreta Gerluce na novela “Três Graças” como “mulher do meu amigo”. O fato repercutiu rapidamente nas redes sociais e fez o influenciador se pronunciar sobre o ocorrido horas depois em um vídeo publicado nas redes.

“Quero pedir desculpas para a Sophie Charlotte, que eu fiquei nervoso lá [chamei de] mulher do meu amigo, mas sei que não, foi o pensamento que veio na hora. Eu assisto àquela mulher desde quando era criança, enfim, tô muito feliz e desculpa aí qualquer coisa. Não queria decepcionar ninguém, não deixar ninguém triste, eu quero alegria”, disse Álvaro.

