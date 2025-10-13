13/10/2025
Fiscalização apreende R$ 1,7 milhão em mercadorias ilegais no DF

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF), divulgou o balanço das operações deflagradas de fiscalização tributária de mercadorias, realizadas entre os dias 7 e 12 de outubro, em diversas regiões do DF. A ação resultou na apreensão de mercadorias estimadas em cerca de R$ 1,7 milhão.

Desde bateria de carro até ração de cachorro, as mercadorias apreendidas circulavam em desacordo com a legislação vigente, o que resultou também em um crédito tributário de R$ 841 mil dos produtos confiscados. Na maioria dos casos, era apresentado uma nota fiscal inidônea ou sequer havia uma nota fiscal do produto.

Um dos destaques das apreensões foi em Vicente Pires, onde uma carga, com 100 mil latas de cerveja foi apreendida. Não havia nota fiscal dos produtos e o cálculo estimado das mercadorias era de aproximadamente R$ 500 mil.

Em um outro caso, também envolvendo bebidas irregulares, 102 garrafas de vinho de diversas marcas foram confiscadas, no Setor Rodoviário de Cargas.

Outro itens apreendidos foram:

  • 938 baterias automotivas;
  • 33 toneladas de sementes de milho;
  • Tábuas de madeira;
  • Ração animal;
  • 3.200 vestimentas de roupa (camisas, calças e casacos).

Outras apreensões relevantes foram registradas em pontos estratégicos como Recanto das Emas, Epia Norte, Riacho Fundo e Park Way, envolvendo cargas de confecções, madeira, laticínios, baterias automotivas e preparados de frutas para bebidas.

Transportadoras também foram autuadas por irregularidades em mercadorias diversas, como produtos de informática, utilidades do lar e confecções.

