Fiscalização de trânsito em Cruzeiro do Sul resulta em 90 multas e apreensões de veículos irregulares

Uma operação de trânsito realizada em Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (7) resultou na aplicação de 90 autos de infração, na remoção de veículos para o pátio do Detran e no flagrante de motoristas conduzindo sem habilitação.

A ação integra o 3º Curso de Trânsito Aplicado (CTA), iniciado em 29 de setembro, que conta com a participação de 40 Policiais Militares e Agentes de Trânsito do Estado e do Município. Com duração aproximada de 30 dias, o curso inclui atividades práticas durante operações, em parceria com o Detran.

Na última sexta-feira (3), as equipes já haviam apreendido 13 veículos, sendo 9 motocicletas, 2 carros e 2 carretinhas, além de diversas autuações por condução sem habilitação e documentação vencida.

O capitão Alessandro Martins, da PM de Cruzeiro do Sul, ressaltou a relevância da iniciativa:

“Utilizamos os 40 alunos do curso em atividades práticas nas operações. Vemos um número considerável de veículos removidos, muitos em situação irregular e com condutores não habilitados. Esse é um risco grande para a sociedade, pois mesmo alguém que saiba pilotar uma moto pode não conhecer as regras de trânsito e os sinais de circulação.”

As autoridades informaram que as operações terão continuidade nos próximos dias, com o objetivo de aumentar a segurança nas vias e reduzir o número de acidentes provocados por veículos irregulares e motoristas sem habilitação.