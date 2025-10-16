Fisiculturismo: Ramon Dino relembra dificuldades no início da carreira

Ramon Dino, atual campeão da categoria Classic Physique do Mr. Olympia, realizou entrevista coletiva nesta quinta-feira (16/10) e respondeu perguntas sobre a conquista. Dentre os temas abordados, o atleta revelou as dificuldades de seu início de carreira.

Veja a fala de Ramon Dino:

Leia também

Na madrugada do último domingo (12/10), Ramon conquistou o primeiro título de um brasileiro no Mr. Olympia, competição considerada a Copa do Mundo de fisiculturismo.

Além dele, Eduarda Bezerra e Natália Coelho se tornaram campeãs do Wellness e Women’s Physique, respectivamente. Com isso, o Brasil teve três atletas no nível mais alto da modalidade.