fisiculturistas-brasileiras-vencem-duas-categorias-do-mr.-olympia

O Brasil conquistou, na madrugada deste sábado (11/10), duas categorias do Mr. Olympia, competição de fisiculturismo disputada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eduarda Bezerra e Natália Coelho se tornaram campeãs do Wellness e Women’s Physique, respectivamente.

Natália Coelho, considerada a grande favorita no Women’s Pshysique, confirmou as expectativas e garantiu o 1º lugar contra a norte-americana Sarah Villegas. Já Eduarda Bezerra superou outra brasileira para ficar com o título no Wellness. Ela venceu Isa Nunes para levar a medalha de ouro para casa.

Desde que a categoria Wellness foi instituída no Mr. Olympia, o Brasil conquistou todos os títulos. Francielle Matos foi tricampeã em 2021, 2022 e 2023. Já Isa Nunes foi a vencedorea em 2024.

O Mr. Olympia continua neste sábado, com destaque para as finais do Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Mr. Olympia.