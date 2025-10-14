14/10/2025
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Cantor mostrou vídeos das câmeras de segurança e desabafou sobre falta de respeito: “Isso não é brincadeira”

O cantor e ator Fiuk fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (13/10) após relatar uma série de invasões e incômodos causados por vizinhos no condomínio onde mora.

Segundo o artista, filhos de moradores têm brincado constantemente na frente de sua garagem, tocado em seu carro, soltado animais no quintal e até gritado seu nome do lado de fora de casa.

Reprodução/Instagram @fiuk

“Estão invadindo aqui já faz um tempo. Ficam jogando bola na garagem, pegando no meu carro, soltando cachorro grande da coleira e vindo buscar, a família se reúne e fica gritando meu nome. Amo vocês, mas isso não é legal. Já avisei os seguranças”, escreveu Fiuk nos stories do Instagram.

Câmeras registraram invasões

O cantor compartilhou imagens das câmeras de segurança que mostram crianças brincando em frente à sua casa e um cachorro entrando na garagem. Em outro momento, é possível ouvir pessoas chamando insistentemente por ele.

“Vocês acham que é brincadeira, mas isso não tem graça e é errado. Estou gravando tudo, porque estou achando bem sem noção. Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio”, desabafou.

Para evitar novas invasões, Fiuk contou que acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira na frente da garagem.

“Nunca pisei na casa de ninguém sem ser convidado ou autorizado. Então, por favor, não façam mais isso”, completou o artista.

A atitude do cantor dividiu opiniões nas redes sociais, mas a maioria dos seguidores apoiou a decisão, ressaltando que privacidade é um direito de todos — inclusive de figuras públicas.

Fonte: Instagram / Portal LeoDias / G1
✍️ Redigido por ContilNet

