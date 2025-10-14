Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

O cantor e ator Fiuk fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (13/10) após relatar uma série de invasões e incômodos causados por vizinhos no condomínio onde mora.

Segundo o artista, filhos de moradores têm brincado constantemente na frente de sua garagem, tocado em seu carro, soltado animais no quintal e até gritado seu nome do lado de fora de casa.

“Estão invadindo aqui já faz um tempo. Ficam jogando bola na garagem, pegando no meu carro, soltando cachorro grande da coleira e vindo buscar, a família se reúne e fica gritando meu nome. Amo vocês, mas isso não é legal. Já avisei os seguranças”, escreveu Fiuk nos stories do Instagram.

Câmeras registraram invasões

O cantor compartilhou imagens das câmeras de segurança que mostram crianças brincando em frente à sua casa e um cachorro entrando na garagem. Em outro momento, é possível ouvir pessoas chamando insistentemente por ele.

“Vocês acham que é brincadeira, mas isso não tem graça e é errado. Estou gravando tudo, porque estou achando bem sem noção. Gente, isso é uma casa, não é a praça do condomínio”, desabafou.

Para evitar novas invasões, Fiuk contou que acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira na frente da garagem.

“Nunca pisei na casa de ninguém sem ser convidado ou autorizado. Então, por favor, não façam mais isso”, completou o artista.

A atitude do cantor dividiu opiniões nas redes sociais, mas a maioria dos seguidores apoiou a decisão, ressaltando que privacidade é um direito de todos — inclusive de figuras públicas.

Fonte: Instagram / Portal LeoDias / G1

✍️ Redigido por ContilNet