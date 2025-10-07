Flaco iguala temporada mais goleadora da carreira. Compare os números

Em grande fase pelo o Palmeiras e convocado para a Argentina, Flaco López vive temporada mais goleadora da carreira. Com 10 jogos a menos, o atacante já igualou os números de gols da temporada passada.
Em 2025, Flaco López fez 22 gols em 51 partidas. Já em 2024, o argentino marcou a mesma quantidade, mas em 61 jogos.
Flaco López: 2024 x 2025
- Jogos: 61 (43 titular) x 51 (29 titular)
- Gols: 22 x 22
- Assistências: 7 x 5
- Minutos jogados: 3760 x 2823
- Minutos para marcar gol: 170 x 128
- Minutos para participar de gol (G + A): 129 x 104
Flaco López, destaque do Palmeiras.
Além disso, o atacante de 24 anos também é o artilheiro da Libertadores, com sete gols, empatado com Maravilla Martínez, do Racing. No entanto, o jogador do clube paulista precisou de nove partidas (seis titular), enquanto o jogador do time argentino precisou de 10, e iniciou todos os jogos.