Flaco iguala temporada mais goleadora da carreira. Compare os números

Em grande fase pelo o Palmeiras e convocado para a Argentina, Flaco López vive temporada mais goleadora da carreira. Com 10 jogos a menos, o atacante já igualou os números de gols da temporada passada.

Em 2025, Flaco López fez 22 gols em 51 partidas. Já em 2024, o argentino marcou a mesma quantidade, mas em 61 jogos.

Flaco López: 2024 x 2025

Jogos: 61 (43 titular) x 51 (29 titular)

Gols: 22 x 22

Assistências: 7 x 5

Minutos jogados: 3760 x 2823

Minutos para marcar gol: 170 x 128

Minutos para participar de gol (G + A): 129 x 104

Flaco López, destaque do Palmeiras.

Além disso, o atacante de 24 anos também é o artilheiro da Libertadores, com sete gols, empatado com Maravilla Martínez, do Racing. No entanto, o jogador do clube paulista precisou de nove partidas (seis titular), enquanto o jogador do time argentino precisou de 10, e iniciou todos os jogos.