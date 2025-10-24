Flaco López acredita em reação do Palmeiras: “Somos muito grandes”

Na noite de quinta-feira (23/10), a LDU venceu o Palmeiras por 3 x 0, no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Com isso, o Alviverde precisa fazer pelo menos três gols para levar o confronto para as penalidades. Após o duelo, o atacante Flaco López se mostrou confiante na virada da equipe.
O argentino comentou que a equipe sabia da dificuldade de enfrentar os equatorianos em Quito e que acredita na reação na partida de volta, em São Paulo.
“A gente tem que aceitar o que aconteceu e também aceitar que a gente é muito grande, que agora vai ser o jogo na nossa casa e vamos ver do que somos feitos”, declarou o argentino.
Veja a fala do argentino:
Palmeiras e LDU voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque. A equipe precisa vencer por, pelo menos, três gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis. Para avançar direto, o Alviverde deve bater os equatorianos por quatro ou mais tentos de diferença.