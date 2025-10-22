Flaco López segue firme para ser artilheiro da Libertadores; veja odds

O atacante Flaco López é um dos grandes destaques do Palmeiras na temporada 2025. Com 23 gols e 5 assistências em 53 partidas pelo clube, o argentino corre a passos largos para terminar como artilheiro da Libertadores 2025. As odds da bet365 indicam boas opções de apostas para a chuteira de ouro:

Flaco López divide a liderança da artilharia da Libertadores com Adrián Martínez, com 7 gols cada, mas se destaca entre os apostadores da bet365, que o colocam como segundo favorito para ser artilheiro, com 32% das apostas, atrás de Martínez, que soma 36%.

Mesmo com apenas 2 gols, Pedro também chama atenção, recebendo 17% das apostas, indicando a confiança de torcedores e apostadores em sua capacidade de decidir nas semifinais.

Regularidade e protagonismo no ataque

Flaco tem sido presença constante em todas as frentes de disputa do Verdão. No Campeonato Brasileiro, já soma 10 gols e uma assistência em 25 jogos, figurando entre os principais goleadores da equipe.

No Campeonato Paulista, também teve papel decisivo, com 4 gols e 3 assistências, terminando como o 3º jogador com mais participações em gols do estadual.

Brilho na Libertadores

Na Copa Libertadores, o argentino mantém um ritmo impressionante. Com 7 gols e uma assistência em 9 jogos, é o artilheiro da competição até o momento e dono da 3ª melhor média de gols por partida (0,78).

Sua presença na área e eficiência nas finalizações o tornaram peça fundamental na campanha do Palmeiras em busca de mais um título continental.

Números que reforçam a evolução

Ao todo, o atacante soma 2.925 minutos em campo com a camisa alviverde em 2025, participando diretamente de 28 gols.

Os números refletem a constância e o amadurecimento do jogador, que se consolida como um dos principais nomes do futebol brasileiro na temporada.

Flaco em campo em LDU x Palmeiras

Com o argentino no comando do ataque, o Palmeiras começa a decidir nesta quinta-feira (23/10) contra a LDU, em Quito (EQU), uma vaga na final da Libertadores. Quem vencer enfrenta o ganhador de Flamengo x Racing-ARG na grande final em Lima, dia 29 de novembro.