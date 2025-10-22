22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Flaco López segue firme para ser artilheiro da Libertadores; veja odds

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flaco-lopez-segue-firme-para-ser-artilheiro-da-libertadores;-veja-odds

O atacante Flaco López é um dos grandes destaques do Palmeiras na temporada 2025. Com 23 gols e 5 assistências em 53 partidas pelo clube, o argentino corre a passos largos para terminar como artilheiro da Libertadores 2025. As odds da bet365 indicam boas opções de apostas para a chuteira de ouro:

Flaco López divide a liderança da artilharia da Libertadores com Adrián Martínez, com 7 gols cada, mas se destaca entre os apostadores da bet365, que o colocam como segundo favorito para ser artilheiro, com 32% das apostas, atrás de Martínez, que soma 36%

Mesmo com apenas 2 gols, Pedro também chama atenção, recebendo 17% das apostas, indicando a confiança de torcedores e apostadores em sua capacidade de decidir nas semifinais.

Apostar na bet365

Regularidade e protagonismo no ataque

Flaco tem sido presença constante em todas as frentes de disputa do Verdão. No Campeonato Brasileiro, já soma 10 gols e uma assistência em 25 jogos, figurando entre os principais goleadores da equipe. 

No Campeonato Paulista, também teve papel decisivo, com 4 gols e 3 assistências, terminando como o 3º jogador com mais participações em gols do estadual.

Ainda não tem uma casa para apostar no artilheiro da Libertadores? Então confira como abrir uma conta com o código de indicação bet365.

Brilho na Libertadores

Na Copa Libertadores, o argentino mantém um ritmo impressionante. Com 7 gols e uma assistência em 9 jogos, é o artilheiro da competição até o momento e dono da 3ª melhor média de gols por partida (0,78)

Sua presença na área e eficiência nas finalizações o tornaram peça fundamental na campanha do Palmeiras em busca de mais um título continental.

Números que reforçam a evolução

Ao todo, o atacante soma 2.925 minutos em campo com a camisa alviverde em 2025, participando diretamente de 28 gols.

Os números refletem a constância e o amadurecimento do jogador, que se consolida como um dos principais nomes do futebol brasileiro na temporada.

Flaco em campo em LDU x Palmeiras

Com o argentino no comando do ataque, o Palmeiras começa a decidir nesta quinta-feira (23/10) contra a LDU, em Quito (EQU), uma vaga na final da Libertadores. Quem vencer enfrenta o ganhador de Flamengo x Racing-ARG na grande final em Lima, dia 29 de novembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost