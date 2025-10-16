flaco-roque-marcou-63,6%-dos-gols-do-palmeiras-desde-que-dupla-surgiu

São 13 jogos desde que os atacantes Flaco López e Vitor Roque formaram o ataque titular do Palmeiras. Neste período, o time treinado por Abel Ferreira marcou 33 vezes, com a dupla contribuindo em 21 oportunidades (cerca de 63,6%).

O companheiro de Lionel Messi na seleção argentina marcou 10 vezes, enquanto o Tigrinho balançou as redes em 11 oportunidades.

Vale ressaltar que as partidas contra Ceará e Juventude não foram contabilizadas. Diante do Vôzão, os dois jogadores marcaram os gols da vitória, mas a dupla ainda não havia sido oficializada. Flaco estufou as redes após sair do banco.

Os atacantes viraram titulares diante do Universitario, do Peru, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o Alviverde venceu por 4 x 0, com um de Roque e dois de Flaco.

Já no jogo contra o time sulista, eles não foram relacionados. Vitor Roque estava suspenso, enquanto o argentino estava com a seleção. O jogo foi válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No topo

O bom momento da dupla rendeu a liderança isolada do Brasileirão ao time verde com 61 pontos, três acima do vice-líder Flamengo. Além disso, o time está na semifinal da Libertadores após eliminar o River Plate.