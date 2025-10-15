Flamengo bate Botafogo no Nilton Santos e continua na vice-liderança

Na noite desta quarta-feira (15/10), Botafogo e Flamengo se enfrentaram pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando fora de casa, o Rubro-Negro venceu por 3 x 0, com gols marcados por Pedro – que completou 300 jogos com a camisa do clube -, Luiz Araújo e Plata.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Brasileirão, com 58 pontos conquistados. O clube está a três do Palmeiras, que lidera a competição com 61. Já o Botafogo figura em 5º, com 43, podendo ser ultrapassado pelo Bahia até o fim da rodada.

O jogo

O clássico começou movimentado, mas com poucas chances para ambas as equipes. Tanto Léo Linck e Rossi fizeram defesas durante a etapa inicial, mas acabaram não tendo muitas dificuldades. Perto do fim da etapa inicial, o Flamengo abriu o placar no Nilton Santos.

Após construir a jogada desde o campo defensivo e tocar a bola calmamente para infiltrar na defesa adversária, Arrascaeta tocou para Pedro, que finalizou bonito da entrada na área no canto esquerdo de Léo Linck: 1 x 0.

O segundo tempo começou agitado, com o Botafogo indo em busca do empate, enquanto o Flamengo respondia à altura. No meio da etapa final, o Rubro-Negro chegou ao segundo gol e abriu boa vantagem mesmo atuando fora de casa.

Após boa jogada pelo lado esquerdo, Pedro recebeu na meia lua da grande área. O centroavante deu lindo passe para Luiz Araújo, que finalizou para o gol, sem chances para Léo Linck.

Carrascal recuperou a bola no campo de ataque e cruzou na área pelo lado direito. Gonzalo Plata, sozinho dentro da área, só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

Próximos jogos

O Botafogo volta a jogar no domingo (19/10). O Glorioso viaja até o Ceará para enfrentar o Vozão, às 18h30, no Estádio Castelão. No mesmo dia, só que às 16h, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Maracanã, às 16h. Ambas as partidas são válidas pela 29ª rodada do Brasileirão.