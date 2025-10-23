Flamengo: Bruno Henrique revela não querer disputar posição com Pedro

O atacante Bruno Henrique não quer seguir atuando como centroavante no Flamengo. Após a vitória rubro-negra por 1 x 0 sobre o Racing na noite dessa quarta-feira (22/10), o jogador revelou, em conversa com a imprensa na zona mista do Maracanã, que não deseja jogar como referência no ataque e, desse modo, concorrer com Pedro.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo.

Igo Estrela/Metrópoles 2 de 3

Bruno Henrique é ídolo do Flamengo.

Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images 3 de 3

Bruno Henrique é jogador

Igo Estrela/Metrópoles

Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique deixou claro que pode ajudar a equipe em outras posições. Além disso, ele não quer lutar por posição com Pedro, que foi titular no jogo contra o Racing.

“Não é minha posição, todo mundo sabe. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição, que não seja de ‘nove’. A gente tem o melhor (centroavante) do Brasil, jogador de Seleção Brasileira, o Pedro, que está super bem. O Filipe entendeu que é o momento do Pedro”, iniciou Bruno Henrique.

Bruno Henrique afirmou ainda que não vê problema em não iniciar os jogos, caso essa seja a preferência do treinador Filipe Luís.

“Desde o primeiro dia o Filipe veio falar comigo, e eu disse que estou ali para ajudar. Se eu jogar ou não, é particular dele. Eu entendo o que ele quer fazer e não estou aqui para atrapalhar”, destacou o atacante.

Leia também

Com a vitória no primeiro jogo contra o Racing, o Flamengo está em vantagem no confronto. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, na Argentina.