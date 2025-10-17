Flamengo: como Saúl Ñiguez convenceu esposa grávida a vir ao Brasil

Saúl Ñiguez foi contratado pelo Flamengo no meio do ano. Entretanto, o espanhol de 30 anos precisou convencer a esposa, Yaiza Salamanca, que está grávida, de que o Brasil era o melhor lugar para atuar.

“Eu tinha falado com o Trabzonspor (TUR), mas o Rio era uma opção melhor para mim e para minha família. A oferta do Flamengo era inferior, mas formal. Falei com a minha mulher, e tomamos essa decisão, ela estava grávida”, contou.

Ñiguez listou os argumentos utilizados para convencer a esposa. “O tempo, o voo direto, o idioma… Quando um time como o Flamengo te chama, jogar no Maracanã, as instalações, um treinador que conheço pessoalmente… juntou muita coisa. Inclusive convenci minha esposa a dar à luz aqui”, completou.

O terceiro filho de Saúl, Marco, nasceu na véspera de uma partida do Flamengo contra o Juventude. Aos 30 anos, o meia espanhol assinou até dezembro de 2028.