04/10/2025
Flamengo comunica desfalque de titular para confronto contra o Bahia

Meio-campista titular do Flamengo, Saúl Ñíguez está de fora do próximo jogo do time carioca. Em comunicado oficial, o Rubro-Negro informou que o jogador está com dores no tornozelo esquerdo e não estará disponível para o confronto contra o Bahia, neste domingo (510), às 18h30, na Arena Fonte Nova, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Veja o comunicado:

 

Flamengo e Bahia se enfrentam  pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o atual líder da competição com 55 pontos, por sua vez, o Tricolor de Aço está na sexta colocação, com 40 pontos.

